Star Wars L’Ascension de Skywalker : Oscar Isaac voulait une romance entre Poe et Finn

Oscar Isaac voulait une romance entre Poe et Finn dans Star Wars L’Ascension de Skywalker et accuse Disney d’avoir mis son véto.

Une des relations importantes de la dernière trilogie de Star Wars est l’amitié entre Poe et Finn. Cette bromance ne s’est finalement pas transformée en romance dans L’Ascension de Skywalker, ce que certains fans regrettent, y compris Oscar Isaac lui-même. En effet, l’interprète de Poe voulait que les personnages développent plus qu’une amitié platonique mais selon l’acteur, les “grands pontes de Disney” s’y sont opposés.

Dans une nouvelle interview, il confie : “Je pense qu’il aurait pu y avoir une réflexion avant-gardiste très intéressante. Pas même avant-gardiste, juste, comme, une histoire d’amour actuelle, quelque chose qui n’avait pas encore été exploré; en particulier la dynamique entre ces deux hommes en guerre qui auraient pu tomber amoureux l’un de l’autre. J’essayais de pousser un peu dans cette direction, mais les pontes de Disney n’étaient pas prêts à le faire.”

Avant la sortie du film, il a été confirmé qu’il n’y aurait rien de romantique entre Finn et Poe mais qu’il y aurait des personnages LGBT. En fin de compte, ce n’était qu’un bisou en arrière plan entre deux personnages féminins sans grand impact sur l’histoire du film. Finn et Poe auraient eu plus d’impact parce que ce sont de vrais personnages dans l’histoire.

Depuis Le Réveil de la Force, certains fans ont vu qu’il t avait du potentiel pour une histoire d’amour entre Poe et Finn puis dans Les Derniers Jedi, ils étaient séparés durant la majorité du film. Ils n’ont donc pas vraiment eu la chance de développer leur relation.

Est-ce que Disney a vraiment mis son véto pour ne pas que J.J. Abrams aille dans la direction d’une histoire d’amour homosexuelle dans le film ? C’est en tout cas ce que l’acteur sous entend.

Star Wars L’Ascension de Skywalker est actuellement en salles.

Source : IGN / Crédit ©Lucasfilm