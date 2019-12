Maman j’ai encore raté l’avion : La télévision Canadienne coupe le caméo de Trump

La télévision Canadienne a coupé le caméo de Trump durant la diffusion du film Maman j’ai encore raté l’avion.

Donald Trump a un caméo dans le film Maman j’ai encore raté l’avion et durant la diffusion du film sur la chaîne CBC au Canada, le passage avec celui qui deviendra le président des Etats-Unis a été coupé.

Certaines personnes ont immédiatement pensé que cela a été fait pour des raisons politiques mais selon la chaîne canadienne, ce n’est pas le cas. La scène de Trump a été coupée pour des raisons de temps de publicité. Il n’est pas rare que les chaînes de télévision coupent des scènes et remontent les films (ou les séries) pour des raisons monétaires et de temps. Cela leur permet d’avoir plus de pubs.

Évidemment, sur les réseaux sociaux, la coupe n’est pas passée inaperçue et un Trump vexé a eu vent de la chose. Son fils Donald Jr a partagé l’histoire en disant que c’était “pathétique” de la part de la chaîne et Trump a répondu en disant “le film ne sera plus jamais pareil”.

Dans le film suite de Maman j’ai raté l’avion, Kevin (Macaulay Culkin) est une nouvelle fois séparé de sa famille durant les vacances de Noël et il se retrouve à New York. Dans la scène en question, Kevin se trouve au Plaza Hotel et demande à Trump – qui était le propriétaire de l’hôtel à l’époque – son chemin vers le lobby.

La chaîne assure que le film passe de cette façon, sans cette scène, depuis 2014, soit deux ans avant son élection. Chuck Thompson, un des dirigeants de la chaîne a tweeté que “le film a été remonté pour des questions de temps. Cela se produit régulièrement avec des films adaptés pour la télévision. La scène avec Donald Trump était l’une des nombreuses qui ont été coupées du film car aucun d’entre elles ne faisait partie intégrante de l’intrigue. Ces modifications ont été effectuées en 2014.”

CBC’s airing of Home Alone 2 was edited for time. This happens regularly with films adapted for television. The scene with Donald Trump was one of several that were cut from the movie as none of them were integral to the plot. These edits were done in 2014.

