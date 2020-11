Supernatural saison 15 : Le doublage espagnol secoue les fans de « Destiel » !

Le doublage espagnol de la série Supernatural, sème le doute sur les sentiments de Castiel pour Dean.

L’acteur et producteur Misha Collins s’est exprimé sur Twitter dans une vidéo après la diffusion d’un épisode de la saison finale de Supernatural. Un épisode qui a suscité beaucoup de réactions de la part des fans après la découverte du dialogue entre Castiel ( Misha Collins) et Dean (Jensen Ackles), dans sa version espagnole. Une traduction qui diffère totalement de celle originale.

La scène en question est la déclaration d’amour de Castiel qui se sacrifie pour sauver Dean en lui avouant « Tu m’as changé, Dean. Je t’aime. », avant de mourir. Dean répond alors : « Ne fais pas ça, Cas ». Misha Collins, a confirmé que son personnage était bel et bien amoureux de Dean.

Cependant, dans la version espagnole, la réponse de Dean diffère totalement. Ce dernier ne dit pas « Ne fais pas ça, Cas » mais « Yo a ti, Cas », se traduisant par « moi aussi » et dans ce cas, je t’aime aussi… Une traduction confirmant aux fans que Dean était gay ou bisexuel.

Si tout le long de Supernatural, Dean a plusieurs relations avec des femmes, les fans ont des doutes sur son orientation sexuelle et pensent qu’il est amoureux de Castiel. La scène espagnole les conforte dans leur réflexion mettant en lumière que Castiel est bien bisexuel ou queer. Beaucoup ont accusé le programme de considérer les personnages gays comme inutiles. Ils ont également soupçonné la CW d’avoir censurer la fin du scénario original, affirmant que la version espagnole était la vraie.

Mais il est difficile de croire que la CW ou encore le studio Warner Bros, qui regroupe de nombreux personnages LGBTQ, aient voulu censurer les paroles de Castiel dans sa vraie version.

Remarquant la controverse, Misha Collins s’est emparé de Twitter en confiant : « Je vois beaucoup de commentaires sur la fin de #SPN et le récent doublage espagnol et je suis découragé de voir qu’il y a beaucoup d’idées fausses qui font que beaucoup de membres de notre famille ne se sentent pas entendus et sans soutien, alors je convoque une réunion #SPNFamily pour régler certaines choses pour mémoire ».

Avant d’ajouter : « Il n’y avait pas de complot au sein de la chaine, du personnel ou de la distribution de #SPN pour minimiser ou effacer la représentation du récit et il n’y avait pas de fin alternative à 15.18. Dean était toujours trop abasourdi sur le moment pour répondre. (Apparemment, un traducteur voyou a écrit son propre dialogue.) ».

Les fans continuent à être en colère, et beaucoup préfèrent se réconforter avec la traduction espagnole réunissant leurs héros dans une fin romantique.

I’m seeing a lot of commentary on the ending of #SPN & the recent Spanish dub & am disheartened to see there are a lot of misconceptions that are making many in our family feel unheard & unsupported, so I’m calling a #SPNFamily meeting to sort a few things out for the record: pic.twitter.com/hwK0HOkZ8a

— Misha Collins (@mishacollins) November 26, 2020