Star Trek Discovery saison 3 : Hommages touchants à Leonard Nimoy et Anton Yelchin dans Unification III

La saison 3 de Star Trek Discovery continue sur CBS All Access et Netflix et le dernier épisode en date était un joli hommage à la franchise et à sa continuité. L’épisode 7 était une suite directe à l’épisode Unification en deux parties de The Next Generation dans lequel Jean Luc Picard (Patrick Stewart) confronte l’Ambassadeur Spock (Leonard Nimoy) sur ses actions et sa mission.

En 1991 (l’année 2368 dans Star Trek), Picard voulait savoir pourquoi Spock vivait avec les Romuliens. Et la réponse de Spock était qu’il essayait de les amener à se réunir avec les Vulcains. À la fin de « Unification II », Data et Picard ont laissé Spock à son travail secret de mission de paix.

Lorsque Michael Burnham et l’USS Discovery arrivent sur ce qu’on appelait autrefois la planète Vulcain, ils apprennent qu’elle porte désormais le nouveau nom NI’VAR, qui est une référence à un mot inventé par une fan (Dorothy Jones) dans le fanzine Spockanalia en 1968. Ni’Var signifie « deux formes » et la scénariste Kirsten Beyer voulait aussi rendre hommage au fandom de Star Trek.

« Je pensais que c’était magnifique et capturait parfaitement ce qui se passerait sur Vulcain s’ils tentaient vraiment de se réunir avec les Romuliens », dit-elle à Inverse. « Quand quelque chose d’aussi spécifique et puissant existe déjà, on ne peut pas ne pas s’en inspirer. »

En 2258, lorsque Michael a vu Spock (Ethan Peck) pour la dernière fois, il avait toute sa vie devant lui, une vie que les fans de Star Trek connaissent très bien. À l’époque de Picard dans The Next Generation, Spock était un ambassadeur voyou de la Fédération engagé dans la «diplomatie de cow-boy» dans une tentative de réunir les Vulcains et des Romuliens. Maintenant que Burnham a fait un saut bien au-delà de la vie de Spock (y compris son voyage dans le temps dans les films de J.J. Abrams), Beyer a estimé que c’était le moment pour Burnham de découvrir l’héritage de son frère adoptif.

« Il semblait important de répondre à la question: Burnham avait-elle encore pris le temps de découvrir ce qu’il était advenu de son frère ? » dit-elle. « Il était logique qu’elle ne l’ait pas encore fait, et que ça allait être un moment fort quand elle le fait finalement. C’était juste une chose merveilleuse que les images existent et puissent être utilisées pour les mettre ‘ensemble’ dans une scène une dernière fois temps. » Ce fut un joli hommage au Spock de Leonard Nimoy.

Les images auxquelles Beyer se réfère sont un enregistrement holographique de Spock vu par Burnham. Dans notre monde, ces images proviennent directement de deux scènes différentes de l’épisode TNG «Unification II», dans lequel Spock raconte à Jean-Luc Picard exactement pourquoi il pense que « l’Union des peuples vulcain et romulien ne sera pas réalisée par la politique ou la diplomatie, mais elle se fera quand même. »

Dans le contexte de TNG à cette époque, le capitaine Picard était initialement sceptique quant à la croyance de Spock selon laquelle Vulcains et Romuliens pouvaient vivre ensemble. Mais Picard est arrivé, et au moment de Star Trek: Picard, Jean-Luc essayait activement de sauver le peuple romulien de la supernova qui finirait par détruire leur planète.

Pour finir, notez qu’Anton Yelchin, qui jouait l’Enseigne Pavel Chekov dans les films Star Trek , Star Trek Into Darkness et Star Trek Beyond, a été honoré dans l’épisode qui a donné son nom à un vaisseau, l’USS Yelchin. L’acteur est tragiquement décédé dans un accident en 2016 à l’âge de 27 ans.

Source : ScreenRant / Crédit ©CBS