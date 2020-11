Gremlins : Le scénario original était un film d’horreur plus sombre classé R

Chris Columbus dévoile que le scénario original du film Gremlins était bien plus horrifique, inspiré par une infestation de souris.

Quand le film Gremlins est sorti en 1984, il est rapidement devenu très populaire auprès d’un jeune public. Depuis c’est un classique regardé par des générations d’enfants mais au départ, ce n’était pas le public visé. Evidemment, il y a quelques scènes perturbantes mais ça aurait dû être encore plus violent.

Dans une interview avec Collider, Chris Columbus, qui a écrit le scénario de Gremlins, a confirmé que son intention initiale avait été de faire un pur film d’horreur classé R, inspiré par ses expériences personnelles effrayantes avec des infestations de souris.

Il explique : « Je vivais à New York à l’époque avec ces souris qui couraient sur le sol, et je regardais de vieux films d’horreur Universal sur TBS et mon ami m’a dit : `Tu aimes tellement les films de monstres, pourquoi tu n’écrirais pas un film de monstre ?’ Je pensais à ces souris qui couraient la nuit, elles se précipitaient à côté de mon doigt si ma main pendait au-dessus du lit, ça me faisait vraiment peur et c’est ainsi que j’ai eu l’idée de Gremlins. »

Il ajoute : « Donc, je l’ai écrit comme un simple film d’horreur. Classé R, la tête de maman roule dans les escaliers, Billy et Kate entrent dans un McDonald’s et aucune nourriture n’est mangée mais tout le monde est mangé (rires). C’était donc très sombre. »

Le ton du film a changé, mais il était suffisamment perturbant qu’il a mené à la création de la classification PG-13 aux Etats-Unis, pour éviter au moins de 13 ans de voir le film sans adulte.

C’est grâce à Steven Spielberg que le film a pu se monter. Il a conseillé à Columbus de viser un public plus large : « Steven a été très instrumental parce que j’étais un jeune scénariste et que j’étais comme un gamin dans un magasin de bonbons en train de travailler avec Steven Spielberg, et il m’a pris à part et il a dit : `Cela doit atteindre un public plus large. Ce que vous avez fait pourrait être génial, mais c’est un film d’horreur classé R. Ce que vous avez écrit peut atteindre un public beaucoup plus large.’ Nous avons donc travaillé sur plusieurs brouillons du scénario. »

Gremlins est finalement devenu le film qu’on connait aujourd’hui alors qu’il aurait pu être un film bien différent.

Source : Collider / Crédit ©Amblin