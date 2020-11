Friends : Courtney Cox, dinde sur la tête, rend hommage à sa scène culte !

Courtney Cox a créé le buzz auprès de ses fans ! Dans une vidéo, l’actrice de Friends se montre avec une dinde sur la tête et recréer ainsi la scène de Thanksgiving.

Thanksgiving, est l’une des fêtes les plus importantes en Amérique. Une occasion pour Courtney Cox, de redonner du baume au coeur à ses fans dans ce climat sanitaire particulier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

C’est sur Instagram que l’actrice a voulu partager ce petit moment dans une vidéo devenue virale avec plus de neuf millions de vues. L’actrice souhaite tout d’abord un « Joyeux Thanksgiving à tout le monde ! » avant de lancer un avertissement « Mais aussi, si je reçois un seul gif de moi avec cette **** de dinde sur la tête en dansant comme une **** je vais simplement péter un plomb » . C’est avec surprise que la vidéo prend fin par une petite danse de Courtney Cox avec une vraie dinde sur le visage sur ce même gif ! Dérision quand tu nous tiens …

Les fans ont accueilli ce message et cette danse avec beaucoup d’enthousiasme, les replongeant dans le huitième épisode de la saison 5 de Friends dédié à Thanksgiving. Une scène dans laquelle Joey se confie sur ce jour où il s’est retrouvé la tête coincée dans une dinde. Monica doit elle aussi faire ses aveux. Elle se rappelle avoir coupé accidentellement l’orteil de Chandler en tentant de la charmer. Un aveu que Chandler apprécie moyennement. Pour se faire pardonner et prouver qu’elle l’aime, elle s’empare d’une dinde qu’elle met sur la tête, en rajoutant des grosses lunettes tout en dansant pour se ridiculiser au plus haut point. Un instant unique qui va rester dans les mémoires révélant que le ridicule permet aussi de consolider son amour. Un épisode mythique qui, près de 25 ans après, reste dans les annales.

Si Friends nous a quitté il y a 16 ans la série est devenue par ses rediffusions régulière intergénérationnelle et n’a jamais vraiment quitté le coeur des fans.

Toutes les saisons sont désormais disponibles sur Netflix.

Crédit photo : Friends ©NBC