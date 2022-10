Black Panther Wakanda Forever : Premières réactions et Ryan Coogler parle de Chadwick Boseman

Découvrez les premières réactions pour Black Panther Wakanda Forever et Ryan Coogler se confie sur le remplacement de Chadwick Boseman.

Le film Black Panther : Wakanda Forever est-il un digne successeur au trône ? Alors que l’avant-première s’est tenue cette nuit, les premières réactions au film commencent à tomber sur les réseaux sociaux.

La mort soudaine de Chadwick Boseman, a pris le monde entier au dépourvu et comme nous le savons maintenant, les plans de la suite de Black Panther ont été totalement modifiés de manière majeure. Après son décès, Marvel Studios à confirmer qu’ils ne recasteraient pas le rôle de T’Challa. À la suite de cela, il a été teasé qu’un nouveau personnage reprendrait le rôle de Black Panther dans le nouveau film.

S’exprimant lors de la première de Black Panther: Wakanda Forever, le réalisateur Ryan Coogler a dévoilé sa décision de faire d’un nouveau personnage le héros de la franchise, notant qu’ils ne faisaient que suivre les traces de la façon dont Chadwick vivait sa vie.

« C’est compliqué, c’est compliqué », a déclaré Coogler à Deadline. « Ce que je dirai, Chadwick était partant de faire avancer les choses tout en étant conscient de ce qui se passait derrière lui. Ce concept est en quelque sorte l’une des choses que je retiens toujours en termes de leçons qu’il inculquait. Il était aussi tellement brillant à comprendre le moment présent. C’est ce que j’essayais de faire, j’essayais de le canaliser en traversant ce processus. Comprendre que nous devions continuer à avancer même si nous l’avions perdu au sens physique. C’était un homme géant, l’écran ne pouvait pas le contenir. Regarder ses films, c’est ne connaître qu’une partie de lui. Nous nous sommes sentis si chanceux de connaître toute sa personne et nous essayons de lui rendre hommage avec ce film. »

Premières réactions

À la suite de la mort du roi T’Challa (Chadwick Boseman) et des conséquences d’Avengers : Endgame, la nation africaine pleure son monarque alors qu’une nouvelle menace fait surface : le mutant Namor le sous-marin (Tenoch Huerta). Sans spoilers, découvrez les premières réactions ci-dessous, qui pour le moment sont positives et confirme que le film est un véritable hommage à un homme brillant parti trop tôt.

Sean O’Connell (CinemaBlend ) : « #BlackPantherWakandaForever de Ryan Coogler, par-dessus tout, est cathartique. Un film émouvant sur la perte, l’héritage et la guérison. L’histoire est intime, mais vaste avec des luttes de pouvoir mondiales et des intrigues de palais. Namor de Tenoch Huerta est une FORCE, mieux que ce que j’espérais. Tellement de choses à discuter. »

Ryden Scarnato (Heroic Hollywood) : « #BlackPantherWakandaForever est un film puissant et un grand hommage à Chadwick Boseman. Il n’y a jamais eu de [film de comic book] comme celui-ci. Des performances vraiment fortes par-dessus tout. Les motivations de Namor étaient un peu faibles et j’ai ressenti le temps d’exécution, mais c’est toujours dans le top de la phase 4 pour moi. »

Travis Hopson (Punch Drunk Critics) : « #WakandaForever est exactement l’expérience cathartique que j’espérais, nous aidant à surmonter notre chagrin tout en regardant les Wakandais se battre pour faire de même. L’intro de Namor était incroyable, l’histoire douce-amère et emballée avec des rebondissements chargés d’émotion. »

Ashley Saunders (ComicBookResources) : « WAKANDA FOREVER rend hommage à Chadwick & T’Challa. C’est ÉMOTIONNEL, PUISSANT ET BEAU. Tenoch est brillant, attirant immédiatement votre attention. Bienvenue au MCU Namor. Riri est amusante et apporte une énergie à la Peter Parker. Action, des liens à la phase 4 et quelques surprises. J’ai adoré. »

Samuel Leggett Jr (Critics Choice) : « #WakandaForever est de loin le meilleur film Marvel depuis Avengers : Endgame. La portée, le travail de la caméra, le jeu d’acteur et les émotions brutes à l’écran et hors écran peuvent être ressentis d’un bout à l’autre ! C’est le Marvel qui me manquais ! J’ai eu un mot dans mon cœur toute la nuit ; « WOW… » »

Kevin McCarthy (ReelBlend) : « WAKANDA FOREVER est un hommage magnifiquement cathartique à l’héritage de Chadwick Boseman. Cela nous rappelle son impact monumental et qu’il est vraiment toujours là avec nous. De superbes performances de Gurira, Bassett, Wright & Thorne. Huerta était INCROYABLE . J’ai adoré la chanson de Rihanna et la musique de Ludwig. »

Charles Pulliam (The Verge) : « #WakandaForever a une portée et une échelle plus grandes que #BlackPanther, mais son histoire est aussi l’une des plus intimes et sincères de Marvel. C’est certainement un film de comic, mais c’est celui qui centre le chagrin et le processus de deuil plutôt que les super-héros et le spectacle. »

Wakanda est peut-être sans son roi, mais pas sans son protecteur : un autre personnage reprend le flambeau de la nouvelle Black Panther pour empêcher Namor, qui émerge de son monde sous-marin, de faire la guerre au monde à la surface.

Black Panther Wakanda Forever sort le 9 novembre au cinéma.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel