Succession : HBO renouvelle la série pour une saison 4

Sans surprise, HBO renouvelle la série Succession pour une saison 4.

La série Succession reviendra bien pou une saison 4. Sans surprise, la chaine premium HBO a d’ores et déjà donné le feu vert pour une nouvelle salve d’épisodes pour sa série à succès.

Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO, a annoncé mardi que HBO avait commandé une quatrième saison de la comédie dramatique à succès du créateur Jesse Armstrong, dont la saison 3 est actuellement diffusée le dimanche soir sur son antenne.

« A chaque saison de Succession, Jesse Armstrong a continué à dépasser nos attentes les plus folles, nous entraînant plus profondément dans le sanctuaire intérieur de la famille Roy avec un esprit, une humanité et une précision indélébiles », a déclaré Orsi dans un communiqué. « Cette saison ne fait sans aucun doute pas exception, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour tout ce qui nous attend pour la prochaine saison à venir. »

L’acteur Alan Ruck, qui incarne Connor, l’aîné des enfants de Logan Roy, a récemment déclaré à EW qu’il serait heureux de continuer à travailler sur la série aussi longtemps qu’Armstrong le souhaiterait.

« Quelle que soit la durée pendant laquelle Jesse estime nécessaire de raconter cette histoire, je serais heureux de la jouer », a-t-il déclaré. « Je n’en ai aucune idée. Je veux dire, les Sopranos ont fait six saisons. Je ne sais pas si nous ferons six saisons. Je pense qu’il y a certainement plus d’histoires à raconter mais je ne sais pas combien. »

La saison 3 de Succession est actuellement diffusée le lundi en France sur OCS.

Succession saison 3 – Trailer