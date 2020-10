Les Nouvelles Aventures de Sabrina partie 4 : Date de lancement pour la fin (teaser)

Découvrez un teaser et la date de lancement pour la quatrième et dernière partie de la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina a enfin une date de diffusion pour ses derniers épisodes. La série mettra un point final à 2020 puisqu’elle reviendra le 31 décembre sur Netflix.

La saison 3 a introduit la notion de voyage dans le temps et les choses se sont interrompues alors que deux Sabrina existent désormais. En effet, Sabrina s’est dédoublée et l’une des deux règne sur l’Enfer tandis que l’autre voulait reprendre une vie normale. Evidemment, les choses risquent de se compliquer encore plus dans la dernière partie de la série.

Composée de 8 épisodes, la partie 4 de la série verra les Eldritch Terrors arriver à Greendale. Les sorcières devront ainsi tout faire pour sauver leur ville.

En juillet dernier, on a appris que la saison 4 – ou partie 4 – des Nouvelles Aventures de Sabrina, serait la dernière. Netflix a en effet décidé de mettre fin à la série, ce qui n’était pas vraiment le choix du showrunner qui avait des plans pour une partie 5.

Rendez-vous le 31 décembre pour le final des Nouvelles Aventures de Sabrina.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina partie 4 – Date de Lancement