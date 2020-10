Assassin’s Creed : La série live-action en préparation pour Netflix

Netflix prépare une série en live-action Assassin’s Creed dans le cadre de son partenariat avec Ubisoft.

Netflix cherche à créer un univers télévisé Assassin’s Creed. Le streamer a conclu un accord de contenu avec Ubisoft pour développer des séries en live-action et des série animées basées sur la franchise de jeux vidéo la plus vendue dans le monde.

« Depuis plus de 10 ans, des millions de fans à travers le monde ont contribué à faire de la marque Assassin’s Creed une franchise emblématique », a déclaré Altman, directeur d’Ubisoft Film & Television – Los Angeles. « Nous sommes ravis de créer une série‘ Assassin’s Creed ’avec Netflix et nous sommes impatients de développer la prochaine saga dans l’univers Assassin’s Creed.»

Depuis son lancement en 2007, la franchise Assassin’s Creed a vendu plus de 155 millions de jeux dans le monde, devenant l’une des séries les plus vendues de l’histoire du jeu vidéo. Le jeu a été adapté en film en 2016 avec Assassin’s Creed réalisé par Justin Kurzel et avec Michael Fassbender. En 2017, Ubisoft a annoncé ses plans pour une série télévisée Assassin’s Creed, il aura fallu trois ans pour arriver à un accord et c’est donc Netflix qui a la tâche de l’adapter.

Jason Altman et Danielle Kreinik d’Ubisoft Film & Television seront producteurs exécutifs de la première série qui est actuellement à la recherche d’un showrunner.

Source : Deadline / Crédit ©Ubisoft