Captain America New World Order : L’attribut physique le plus important pour Anthony Mackie

Anthony Mackie révèle ce sur quoi il se concentre le plus pendant ses entraînements pour le look parfait dans Captain America: New World Order.

Le MCU a un nouveau Captain America. En effet, Anthony Mackie, alias Sam Wilson, a repris le bouclier du soldat numéro 1 des Etats-Unis et l’acteur a récemment parlé de son entrainement physique. Lors d’une interview avec Men’s Journal, on a demandé à Mackie si son entraînement pour jouer à Captain America comportait un élément d’arme secrète qu’il pouvait partager. « Oui ! » dit l’acteur.

« Vous voulez construire ces épaules. Vous pouvez avoir l’air médiocre, mais si vos épaules sont belles, tout le monde se dit : « Oh, il a de belles épaules. » C’est donc ma plus grande chose quand je me penche vers l’extérieur – en me concentrant sur mes épaules. Une fois que vous les avez en place, vous êtes bon. »

Sam Wilson a officiellement fait ses débuts en tant que nouveau Captain America dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver sur Disney +. Cependant, l’acteur a exprimé son désir de voir son ancienne co-star Chris Evans, qui incarnait Steve Rogers/Captain America dans le MCU, revenir dans la franchise.

« Chris est mon pote, nous aimons et apprécions tous Chris », a déclaré Mackie. « Je suis très contrarié qu’ils aient mis Sebastian [Stan, qui joue Bucky Barnes/ le Soldat de l’Hiver] dans [le prochain film Thunderbolts] avec Wyatt [Russell, alias John Walker/U.S. Agent, qui a fait ses débuts dans Falcon et le Soldat de l’Hiver] et m’a laissé de côté, donc il se passe beaucoup de choses. Alors, Sebastian a Wyatt, je devrais avoir Chris. »

Mackie ne sera pas la seule star du MCU à revenir dans New World Order. Comme révélé à la D23 Expo, le prochain film verra le retour de Tim Blake Nelson de L’Incroyable Hulk en tant que Samuel Sterns / The Leader en tant que méchant du film.

New World Order verra également Danny Ramirez, vu dans Falcon et le Soldat de l’Hiver, reprendre son rôle de lieutenant Joaquin Torres et remplacer Sam Wilson en tant que nouveau Falcon. Le quatrième film de Captain America présentera également la super-héroïne israélienne Sabra au MCU, jouée par Shira Haas.

Captain America : New World Order arrive dans les salles le 3 mai 2024.

Source : Men’s Journal / Crédit ©Disney/Marvel Studios