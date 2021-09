The Witcher : Trailer saison 2, renouvellement, nouveau film animé et teaser Blood Origin

Netflix promet encore plus de Witcher avec une saison 3 annoncée, un nouveau film animé, une série animée et dévoile un premier aperçu de Blood Origin.

Netflix continue d’investir grandement dans la franchise The Witcher. Alors que la saison 2 n’a pas encore été lancée, la série est déjà assurée d’une saison 3. Durant l’événement pour les fans Tudum, qui s’est déroulé ce samedi 25 septembre, il a été confirmé que la série avec Henry Cavill reviendra pour une saison 3.

L’événement a également dévoilé qu’après Le Cauchemar du Loup, sorti le mois dernier, un autre film animé était en préparation. Et ils ne s’arrête pas là puisqu’une série animée à destination d’un public plus familial arrivera aussi bientôt sur la plateforme.

Tudum a également apporté des extraits et une nouvelle bande-annonce de The Witcher saison 2, qui arrivera le 17 décembre sur Netflix.

The Witcher saison 2 – Bande-annonce

The Witcher saison 2 – Extraits

Pour finir, un aperçu des coulisses de The Witcher: Blood Origin, la prochaine préquelle en live-action a aussi été dévoilé. Cette série limitée de six épisodes, se déroule 1 200 ans avant The Witcher dans un monde elfique. C’est l’histoire du premier prototype de Witcher et des événements entourant la « conjonction des sphères », l’événement surnaturel qui a fait fusionner les mondes des monstres, des hommes et des elfes.

The Witcher Blood Origin – Behind the Scene