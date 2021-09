Sandman : Premières images dévoilées à l’événement Tudum de Netflix

Netflix a dévoilé les premières images de la série Sandman durant son événement Tudum.

L’événement Tudum qui s’est déroulé samedi a été l’occasion pour plusieurs films et séries à venir de Netflix de se dévoiler un peu. Parmi les nouveautés, Sandman, l’adaptation de l’œuvre de Neil Gaiman, a montré ses premières images en vidéo et en affiches.

Créé à l’origine par Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg, Sandman est l’histoire de Morpheus (également appelé Dream/Rêve), le roi des rêves. Au début de l’histoire, Morpheus (Tom Sturridge) est fait prisonnier par des sorciers humains qui espéraient capturer sa sœur, la Mort (Kirby Howell-Baptiste de The Good Place). Ne sachant pas quoi faire de l’être surnaturel qu’ils ont réellement attrapé, ces sorciers en herbe le laissent piégé dans leur sous-sol pendant des décennies jusqu’au jour où il s’échappe enfin pour récupérer son royaume.

Les images publiées par Netflix ont révélé un premier aperçu de Sturridge en tant que personnage principal, ainsi que, Charles Dance (Game of Thrones), qui joue Roderick Burgess, chef des sorciers qui l’emprisonnent. Boyd Holbrook (Narcos) peut également être entendu comme la voix du Corinthien, alias Nightmare (Cauchemar).

Charles Dance n’est pas le ancien de Game of Thrones puisque l’un des personnes les plus importants, Lucifer, sera incarné par Gwendoline Christie. Lucienne (version féminine du libraire des comics) sera jouée par Vivienne Acheampong et Mason Alexander Park dans le rôle de Desire.

Côté biblique, les rôles d’Abel et Cain seront respectivement joués par Asim Chaudhry et Sanjeev Bhaskar.

I am the Lord of Dream and Nightmare. pic.twitter.com/8t8NI9PZZd — The Sandman (@Netflix_Sandman) September 25, 2021

I’m not blessed or merciful. I’m just me. I’ve got a job to do and I do it. pic.twitter.com/8ChSWT9Mxh — The Sandman (@Netflix_Sandman) September 25, 2021

Human beings are the creatures of desire. They twist and bend as I require it. pic.twitter.com/kOSb6WvGFf — The Sandman (@Netflix_Sandman) September 25, 2021

Neil Gaiman est à la fois scénariste et producteur exécutif sur Sandman qui sera prochainement disponible sur Netflix.

Sandman – Premières images VOSTFR

Crédit ©Netflix