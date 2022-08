Star Trek : Matt Shakman quitte le film pour réaliser Les Quatre Fantastiques

Matt Shakman quitte la réalisation du prochain film Star Trek pour réaliser Les Quatre Fantastiques pour Marvel.

Le prochain film Star Trek a perdu son réalisateur. Matt Shakman, qui a réalisé avec succès la série Disney+ WandaVision, devait diriger Star Trek 4 avec une production qui se préparait à démarrer dans un avenir pas si lointain.

Selon The Hollywood Reporter et Deadline, Shakman a démissionné de Star Trek 4 pour faire son retour dans les studios Marvel pour réaliser le reboot prévu des Quatre Fantastiques pour l’univers cinématographique Marvel.

Une déclaration publiée par Paramount Pictures se lit comme suit : « Matt Shakman est un cinéaste incroyablement talentueux, et nous regrettons que le moment ne soit pas venu pour lui de réaliser notre prochain film Star Trek. Nous sommes reconnaissants pour ses nombreuses contributions, nous sommes enthousiasmés par la vision créative de ce prochain chapitre et nous sommes impatients de le présenter au public du monde entier. »

Suite de la trilogie des films récemment rebootés, Star Trek 4 ramènera Chris Pine et d’autres acteurs des trois premiers films. Le scénario de Star Trek 4 vient de Josh Friedman et Cameron Squires suite à un précédent script de Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet. Paramount repart désormais à la recherche d’un nouveau réalisateur, car l’objectif est de sortir le film en salles d’ici décembre 2023.

Shakman se concentre désormais sur le film Marvel qui va redonner vie aux Quatre Fantastiques. Shakman remplace Jon Watts, qui a quitté le projet au printemps, quelques mois après le succès en salles de Spider-Man No Way Home qu’il a réalisé. Il disait avoir besoin de repos et s’éloigner des adaptations de comic book.

Les Quatre Fantastiques est une propriété très attendue par les fans du MCU depuis le moment où Disney a acquis Fox et absorbé tous ses actifs dont Les Quatre Fantastiques et les X-Men faisaient partie. Kevin Feige a annoncé au Comic-Con de cette année à San Diego que le film lancerait la phase 6 et sortira le 8 novembre 2024.

Ce sera suivi de deux films Avengers: Avengers: The Kang Dynasty le 2 mai 2024 et Avengers: Secret Wars six mois plus tard.

Sources : THR/Deadline / Crédit ©DR