The Handmaid’s Tale saison 4 : Bradley Whitford repart bientôt en tournage

Bradley Whitford se confie sur la saison 4 de The Handmaid’s Tale qui a du interrompre son tournage en mars dernier à cause de la pandémie de COVID-19.

Il semble bien que The Handmaid’s Tale va bientôt reprendre son tournage au Canada. Bradley Whitford, l’interprète du Commandant Lawrence, est actuellement en quarantaine avant de reprendre son rôle pour la série. Il se prépare aussi également à se réunir avec le cast de A la Maison Blanche pour une spéciale qui sera bientôt diffusée sur HBO Max.

En plein isolement, l’acteur a discuté avec TVLine par téléphone de The Handmaid’s Tale dont le tournage a été interrompu en mars dernier. Alors qu’il se trouvait au Canada pour filmer le début de la saison 4, le coronavirus a pris de l’ampleur et forcé les choses à s’arrêter.

« Nous en plaisantions un peu », se souvient-il. « Je suis assis, je lis mon téléphone portable, et j’ouvre un article dans lequel je lis pour la première fois :« Quoi que vous fassiez, ne touchez pas votre visage. » Et pendant que je le lisais, [un responsable des costumes] est venu et a peaufiné mon écharpe. [Un maquilleur] est venu. Quelqu’un a brossé mes cheveux de mon front. » A-t-il déclaré en riant ironiquement. « Assez rapidement, c’est devenu clair. »

Avant le shutdown, ils ont eu le temps de filmer pendant quels jours, notamment sous la direction d’Elizabeth Moss qui réalise un épisode pour la première fois : « Je suis monté [Au Canada], et nous avons tourné pendant quelques jours… J’étais tellement excité parce que Lizzy [Moss] réalise pour la première fois. »

Whitford n’a que des bonnes choses à dire au sujet de Moss : « C’est la collaboratrice créative la plus impressionnante avec laquelle j’ai jamais pu travailler. Elle est impliquée dans chaque scénario, chaque plan. Je n’ai jamais vu une productrice / réalisatrice être aussi impliquée et devenir le centre créatif de son projet à tous les égards – tout en donnant ce que je pense être la performance d’une génération. Je plaisante toujours avec elle en disant que c’est comme si elle faisait Le Choix de Sophie : la série. [Des rires] »

En ce qui concerne son personnage, Bradley Whitford espère que le Commandant Lawrence aura un épisode flasback avec une backstory : « J’aimerais ça. J’ai adoré voir tante Lydia à l’époque, et je trouve ces flashbacks vraiment émouvants et souvent la partie la plus terrifiante et la plus racontable, malheureusement, de la série, » dit-il.

« Vous savez, quand vous voyez le moment où June n’est pas autorisée à avoir une carte de crédit, où il y a beaucoup de troubles sociaux et les choses deviennent bizarres. Mon Dieu, encore une fois, je veux dire, je suis vraiment inquiet de savoir si le président des États-Unis a poussé des politiques que nous avons réfléchies dans la série – vous savez, des gens en cage. Nous parlons en fait de savoir s’il va accepter ou non les résultats de l’élection. C’est tout simplement incroyable. »

L’acteur fait ainsi la comparaison avec le gouvernement américain actuel : « Vous êtes en quelque sorte étouffé par une cascade de folie qui est un cheval de Troie pour l’agenda le plus sombre, et c’était vrai dans le monde de Gilead. Actuellement, nous avons un président fasciste qui est habilité par la droite religieuse, et nous avons des politiciens lâches qui sont vulnérables à l’intimidation. C’est regrettable. [L’auteur Margaret Atwood de The Handmaid’s Tale] imaginait cela dans les années 80 quand elle a écrit ceci. »

Pour le moment, il n’y a pas de date de retour exacte pour The Handmaid’s Tale mais on sait que ce sera courant 2021. En attendant, les trois premières saisons sont disponibles sur OCS.

