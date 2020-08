The Batman : Zack Snyder réagit au film de Matt Reeves

Zack Snyder partage sa réaction sur le trailer de The Batman qu’il a adoré et en particulier la scène de bagarre violente.

Zack Snyder est déjà fan du prochain Batman. Le réalisateur de Justice League adore la violence de la scène de bagarre du justicier dans la bande-annonce de The Batman. La scène, où Batman frappe violemment quelqu’un a surpris beaucoup de gens ce week-end lors de l’événement DC FanDome.

Le cinéaste a tellement aimé voir le Chevalier Noir battre brutalement un homme de main qu’il a immédiatement envoyé un texto à Matt Reeves pour le féliciter. Via la chaîne Youtube Reel in Motion, il a partagé sa réaction sur le trailer mais sur cette scène en particulier : « J’ai dit « oh bordel » … J’ai même juste envoyé un texto à Matt après et j’ai dit : Qu’est-ce que c’est que ce bordel ! C’est cool ! … J’ai adoré. Je pensais que c’était tellement cool. Je pense que c’était la bonne direction à prendre à ce sujet. En tant que simple fan d’un film, c’est le genre de film que je veux voir, alors je me sentais du genre [deux pouces vers le haut]. »

Les fans font déjà référence à cette scène comme la scène « je suis vengeance », la ligne de dialogue devenue culte depuis la série animée Batman.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour juin 2021.

