Gangs of London : StarzPlay proposera la série de Gareth Evans en France

La plateforme StarzPlay proposera la série d’action-thriller Gangs of London, créée par Gareth Evans.

La série aurait dû être diffusée sur OCS au printemps dernier, mais elle sera finalement disponible en France sur la plateforme StarzPlay. En effet, le service de streaming premium international de Starz, annonce aujourd’hui l’acquisition de la série Gangs of London qui sera disponible avant la fin de l’année en exclusivité en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne ainsi qu’en Amérique Latine, au Brésil et au Japon.

Du réalisateur Gareth Evans et du directeur de la photographie Matt Flannery, les cinéastes visionnaires primés à l’origine de la franchise The Raid, Gangs of London est une plongée dans les entrailles de la pègre londonienne avec des scènes de combat viscérales ainsi que des séquences d’action spectaculaires. La série a récemment été renouvelée pour une deuxième saison après de fantastiques audiences.

Pendant 20 ans, Finn Wallace (Colm Meaney) fut le criminel le plus puissant de Londres. Chaque année, des milliards de livres transitent par son organisation. Mais il a été assassiné – et personne ne sait qui a commandité le meurtre. Avec des rivaux à chaque coin de rue, c’est à l’impulsif Sean Wallace (Joe Cole), entouré de la famille Dumani dirigée par Ed Dumani (Lucian Msamati), de prendre la place de son père. Alors que la situation est particulièrement dangereuse, l’arrivée au pouvoir de Sean provoque des répercussions inattendues à l’échelle internationale. Le seul homme qui semble pouvoir l’aider et devenir un précieux allié est Elliot Finch (Sope Dìrísù), qui voue un intérêt tout particulier à la famille Wallace. Portée par sa destinée, Elliot va rapidement découvrir les rouages de la plus grande organisation criminelle de Londres.

Gangs of London compte à son casting Joe Cole (“Peaky Blinders”, “Pure”, “Black Mirror”), Sope Dìrísù (“Humans”, “Black Mirror”), Colm Meaney (“Star Trek”, “Hell on Wheels”, “Layer Cake”), Lucian Msamati (“His Dark Materials”, “Black Earth Rising”, “Kiri”), Michelle Fairley (“Game of Thrones”, “The White Princess”, “Fortitude”) Paapa Essiedu (“Press”, “Kiri”) et Pippa Bennett-Warner (“MotherFatherSon”, “Harlots”, “Sick Note”).

La série est créée par le réalisateur primé Gareth Evans (la franchise “The Raid”) et son partenaire créatif Matt Flannery. Thomas Benski et Lucas Ochoa sont producteurs exécutifs pour Pulse Films aux côtés de Jane Featherstone pour SISTER.

Gangs of London est produite par Pulse Films en association avec SISTER pour Sky Studios.

Crédit ©Sky Studios