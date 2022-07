My Dentist’s Murder Trial : David Harbour et Pedro Pascal dans une mini-série HBO

David Harbour et Pedro Pascal rejoignent la série limitée de HBO My Dentist’s Murder Trial.

Jim Hopper et le Mandalorien s’associent pour raconter une histoire vraie avec du mordant. Selon Variety,David Harbour (Stranger Things) et Pedro Pascal (The Mandalorian) font équipe pour produire et jouer dans la série limitée HBO My Dentist’s Murder Trial.

La série est basée sur l’article de James Lasdun publié en 2017 dans le New Yorker intitulé « My Dentist’s Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation », qui raconte l’histoire vraie du dentiste du nord de l’État de New York, le Dr Gilberto Nunez, qui a été inculpé pour la mort de son ami Thomas Kolman.

Lasdun sera également producteur exécutif aux côtés du scénariste et réalisateur du pilote Steve Conrad. Ce dernier est aussi en plein développement de Dunk and Eggs, l’une des séries spin-offs Game of Thrones. Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Bruce Terris et Molly Allen sont aussi producteurs exécutifs de.la série.

Harbour joue actuellement dans Stranger Things, qui a récemment terminé sa quatrième saison sur Netflix et devrait revenir pour la cinquième et dernière saison de la série. Pascal, qui joue toujours le chasseur de primes titulaire de The Mandalorian sur Disney+, sera bientôt vu dans la prochaine adaptation de HBO du jeu vidéo populaire The Last of Us.

Source : Variety / Crédit ©DR/WireImage/Getty Images