Grey’s Anatomy saison 19 : Adelaide Kane rejoint la série

Adelaide Kane rejoint la saison 19 de Grey’s Anatomy en tant que nouvelle résidente.

Le Grey-Sloan Memorial continue de recruter du sang frais. Adelaide Kane (Reign, Once Upon a Time, SEAL Team) rejoint la saison 19 de Grey’s Anatomy en tant que nouvelle résidente..

L’actrice incarnera Jules Millin, une résidente en chirurgie de première année qui « a été élevée par des artistes/hippies drogués et qui est en quelque sorte devenue la seule véritable adulte de la famille », selon la description officielle du personnage fournie par ABC. « Parce qu’elle a toujours dû prendre soin d’elle et de ses parents, Jules peut être un peu autoritaire, mais son cœur est toujours au bon endroit. Elle n’a pas peur d’enfreindre les règles pour sauver une vie, et parfois cela lui cause des ennuis. »

Kane rejoint les autres nouveaux de la saison 19. Parmi eux on trouve Midori Francis (Dash & Lily) qui joue Mika Yasuda, résidente en chirurgie de première année, Alexis Floyd (Inventing Anna) qui sera Simone Griffin, également résidente en chirurgie de première année très performante, drôle et intelligente et Niko Terho (The Thing About Harry) qui incarnera Lucas Adams, un autre résident en chirurgie de première année décrit comme « le charmant mouton noir de sa famille »

La saison 19 de Grey’s Anatomy démarre le jeudi 6 octobre sur ABC.

Source : TVLine / Crédit ©DR