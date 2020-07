The Witcher : Netflix prépare une mini-série préquelle

Netflix annonce The Witcher : Blood Origin, une mini-série tirée de l’univers de The Witcher.

L’univers The Witcher s’agrandit sur Netflix. La plateforme annonce The Witcher : Blood Origin, une mini-série constituée de 6 épisodes. Ce sera un préquel de la série à succès de Netflix, The Witcher.

Située dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin racontera une histoire oubliée : celle de l’origine du tout premier sorceleur et les événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères », lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un.

Declan de Barra sera le showrunner et producteur exécutif aux côtés de Lauren Schmidt Hissrich, la créatrice de The Witcher. L’auteur Andrzej Sapkowski sera le consultant créatif de la série. Jason Brown et Sean Daniel de Hivemind ainsi que Tomek Baginski et Jarek Sawko de Platige Films seront producteurs exécutifs.

Dans un communiqué, Declan de Barra déclare : « En tant que fan de longue date de fantasy, je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de raconter l’histoire de The Witcher : Blood Origin. Depuis que j’ai lu pour la première fois les livres de The Witcher, une question me brûle l’esprit : à quoi ressemblait vraiment le monde des Elfes avant l’arrivée cataclysmique des humains ? J’ai toujours été fasciné par l’essor et la chute des civilisations, comment les sciences, les découvertes et la culture s’épanouissent juste avant cette chute. Comment de vastes pans de connaissances sont perdus à jamais en si peu de temps, phénomène souvent aggravé par la colonisation et une réécriture de l’histoire, ne laissant derrière eux que des fragments de la véritable histoire d’une civilisation. The Witcher : Blood Origin racontera l’histoire de la civilisation elfique avant sa chute et surtout, révélera l’histoire oubliée du tout premier sorceleur ».

Lauren Schmidt Hissrich confie : « Je suis ravie de collaborer avec Declan et les équipes de Netflix sur The Witcher : Blood Origin. C’est un défi passionnant d’explorer et d’étendre l’univers de The Witcher créé par Andrzej Sapkowski, et nous sommes impatients de présenter aux fans de nouveaux personnages et une histoire originale qui enrichira encore plus notre monde magique et mythique ».

Quant à l’auteur, Andrzej Sapkowski il est ravi de l’étendue de son oeuvre : « C’est passionnant de voir le monde de The Witcher s’étendre, comme cela était prévu au tout début. J’espère que cela attirera davantage de fans dans l’univers de mes livres ».

The Witcher : Blood Origin sera tourné au Royaume-Uni. Pour le moment, il n’y a pas de date de diffusion pour cette mini-série préquelle.

Crédit ©Netflix