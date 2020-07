Justice League : Zack Snyder n’utilisera pas les plans de Joss Whedon et révèle la durée

Zack Snyder dit qu’il n’utilisera aucun plans filmés par Joss Whedon et révèle la durée de sa version de Justice League.

Ce week-end, en marge du Comic Con @Home, des fans ont organisé une convention virtuelle nommée Justice Con. Zack Snyder était invité et il a partagé un extrait avec Superman en costume noir. Mais le réalisateur a aussi donné des informations sur le film qu’il prépare : sa propre version de Justice League que les fans réclament depuis des années.

Pour ceux qui se demandaient si Zack Snyder allait utiliser des images filmées par Joss Whedon durant les reshoots, le réalisateur a donné une réponse : « J’y mettrais le feu. Je détruirais le film avant d’utiliser une seule image que je n’ai pas filmée, » dit-il. Il ajoute : « C’est un putain de fait. Je ferais tout péter, bordel. » Comme ça, c’est clair.

Pour son Snyder Cut, le réalisateur utilisera uniquement des plans qu’il a filmé lui-même avant qu’il ne quitte le projet pour raison personnelle et que la production décide d’opérer de grands changements par rapport au film initial.

Snyder devrait également filmer quelques scènes additionnelles et enregistrer des nouveaux dialogues avec l’aide des acteurs Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ray Fisher (Cyborg), Ezra Miller (The Flash) et Jason Momoa (Aquaman).

Snyder précédemment confié que les spectateurs n’ont vu qu’un quart de ce qu’il a fait. Selon ses dires, le film devrait faire plus de 214 minutes soit au moins 3h30 mais il ne dit pas si le film sera découpé en plusieurs parties ou non.

La convention DC Fandome le mois prochain devrait en dire plus sur le film. On s’attend à un premier vrai teaser.

Le Snyder Cut sera disponible sur HBO Max l’année prochaine. Pour le moment, on ne connait pas le diffuseur Français.

Justice Con – Panel Zack Snyder

Source : THR / Crédit ©Warner Bros