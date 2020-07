Frankenstein : Guillermo Del Toro veut faire une trilogie

Lors d’un panel Comic-Con @ Home, Guillermo del Toro a expliqué comment il ferait une trilogie de films Frankenstein, s’il en avait l’occasion.

Guillermo del Toro, réalisateur oscarisé, a révélé durant un panel du Comic Con @Home consacré au film Antlers (Affamés en VF), qu’il aimerait bien faire une trilogie de films Frankenstein s’il l’opportunité se présentait à lui.

Au cours de la conversation, on leur a demandé quel projet ils feraient si on leur accordait le budget et le feu vert du studio. « Je ferais soit At the Mountains of Madness, soit Frankenstein, que j’ai toujours envisagé comme une histoire en deux ou trois parties. Car pour englober le livre, il faut changer de point de vue. C’est un exercice complexe, » confie Del Toro.

Une trilogie Frankenstein n’est pour le moment pas dans les plans d’Universal puisqu’ils sont actuellement en train de rebooter le mythe après le succès de Invisible Man. Ils sont également en train de travailler sur une nouvelle version de Wolfman.

Le prochain film de Guillermo Del Toro est l’adaptation de Nightmare Alley. Le film était en pleine production quand le coronavirus a frappé. Le tournage reprendra quand les choses seront sécurisées pour tout le monde.

Source : Comic Con / Crédit ©Universal