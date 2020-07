Daredevil : Des histoires coupées parce que « personne n’en a rien à faire des asiatiques »

Peter Shinkoda, acteur dans la série Daredevil, dit que son histoire a été coupée de la série parce que « personne n’en a rien à faire des asiatiques. »

Peter Shinkoda, qui jouait Nobu dans la série Daredevil, a récemment accusé Marvel d’avoir coupé son histoire et celle d’un autre personnage dans la série parce que « personne n’en a rien à faire des asiatiques. »

L’acteur a fait ces allégations lors d’une table ronde lors du #SaveDaredevil Con virtuel ce week-end. Shinkoda a déclaré que l’ancien directeur de Marvel Television, Jeph Loeb, qui était producteur exécutif de la série Netflix, avait dit à la salle des scénaristes de supprimer les histoires de Nobu et de Madame Gao joué par Wai Ching Ho. Shinkoda est d’origine japonaise tandis que Ho est originaire de Hong Kong.

« Je suis un peu réticent à dire cela, mais … Je vais prendre ce moment, mais je dois le faire parce que – parce que je dois juste le faire. Je n’aime plus vraiment protéger certaines choses », a déclaré Shinkoda lors du livestream.

« Jeph Loeb a dit à la salle des scénaristes de ne pas écrire pour Nobu et Gao – et cela a été répété à plusieurs reprises par de nombreux scénaristes et showrunners – personne ne se soucie des Chinois et des Asiatiques. Il y avait trois films Marvel précédents, la trilogie Blade qui a été réalisée où Wesley Snipes tue 200 Asiatiques dans chaque film. Tout le monde s’en fout-, alors n’écrivez pas sur Nobu et Gao, alors ils ont été forcés de laisser tomber leurs histoires. »

Par exemple, Shinkoda a expliqué que les scénaristes avaient abandonné leurs plans pour explorer le voyage de Nobu en Amérique sous le couvert d’une procédure médicale afin qu’il puisse aider Gao et la Main à mener à bien leurs plans de Black Sky.

« Toute cette histoire a été abandonnée », lamente l’acteur canadien. « Les scénaristes m’ont dit qu’ils le regrettaient et qu’ils étaient réticents à le faire parce qu’ils étaient enthousiastes à l’idée d’inclure cela dans le scénario, mais ils en ont été empêchés, alors j’ai dû faire avec le matériel qui m’a été donné. »

Ce n’est pas la première fois que Marvel et Jeph Loeb sont accusés de ne pas représenter la communauté asiatique de manière correcte. Iron Fist a reçu énormément de critiques pour son appropriation de la culture asiatique et le syndrome du « white savior » perpétré.

Du côté des films, Marvel prépare Shang Chi, espérons que le film soit enfin une bonne représentation pour les asiatiques.

Source : EW / Crédit ©Marvel