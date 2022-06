Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Incohérence récurrente dans le New York du MCU

Les fans de Marvel pointent une incohérence récurrente dans le New York du MCU dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il y a une incohérence qui revient régulièrement dans le MCU et qui a une nouvelle fois été repérée dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La ville de New York a servi de plaque tournante centrale dans une grande partie du MCU et plusieurs héros sont new-yorkais.

La Stark Tower de Manhattan – rebaptisée Avengers Tower après l’invasion de Manhattan par Loki dans Avengers – a servi de base à l’équipe pendant un certain temps ; le Sanctum Sanctorum de Doctor Strange se trouve à Greenwich Village ; Captain America n’est « qu’un gamin de Brooklyn » ; et Spider-Man, le super-héros de quartier, vient du Queens.

Mais la Tour Stark/Avengers a soulevé des erreurs de continuité pour la franchise. Bien que cela n’ait jamais vraiment été expliqué dans le MCU, la tour occupe l’espace où se trouve le bâtiment MetLife actuel. Le concepteur de production d’Avengers, James Chinlund, qui a basé sa conception sur le bâtiment MetLife, a déclaré que, dans son canon, Tony Stark avait acheté la propriété pour la renommer par arrogance.

Mais quand ce bâtiment MetLife non modifié apparaît fréquemment en arrière-plan des projets MCU, c’est un problème, comme lorsqu’il a récemment pu être vu dans le final de la série Hawkeye, ce que les téléspectateurs n’ont pas tardé à souligner.

Un fan astucieux de Marvel sur Reddit avec le nom d’utilisateur Electrical_Daikon771 a récemment souligné que le bâtiment MetLife peut à nouveau être vu à l’horizon alors que Doctor Strange combat Gargantos dans Multiverse of Madness. Alors que le monstre multiversal a Strange enveloppé dans l’un de ses tentacules, le bâtiment MetLife inchangé peut toujours être vu en arrière-plan, portant toujours le logo de l’entreprise.

Le bâtiment a également été repéré dans d’autres propriétés Marvel. À plusieurs reprises, cela se remarque en arrière-plan des séries de Netflix, Daredevil et Jessica Jones. Cependant, alors que les droits de ces séries appartiennent désormais à Disney et sont diffusés sur Disney+, leur statut dans le MCU n’est toujours pas tout à fait clair. Même après l’apparition de Matt Murdock (Charlie Cox) dans Spider-Man: No Way Home.

Alors que ce passe-t-il avec cette tour qui apparait et disparait sans explication ? Marvel Studios vont-ils finir par expliquer cela ? On attend de voir.

Source : Reddit / Crédit ©Marvel Studios