Les Simpson : Les personnages non-blancs ne seront plus doublés par des acteurs blancs

La série Les Simpson annonce que les personnages non-blancs ne seront plus doublés par des acteurs blancs.

Après plusieurs années de controverse par rapport au personnage d’Apu et en plein milieu du mouvement Black Lives Matter, la série Les Simpson a décidé de changer et n’aura plus d’acteurs blancs qui doublent des personnages non-blancs.

« A l’avenir, Les Simpson n’auront plus de voix d’acteurs blancs pour des personnages non blancs », ont déclaré vendredi les producteurs dans un communiqué.

Hank Azaria, qui doublait Apu a déjà décidé d’arrêter de faire la voix du personnage après avoir été au cœur d’une controverse sur la mauvaise représentation et les clichés qu’il perpétuait à travers le personnage d’origine indienne.

« Tout ce que nous avons convenu, c’est que je ne ferai plus la voix.… Nous pensons tous que c’est la bonne chose à faire, » disait l’acteur au début de l’année. Notez qu’il doublait aussi d’autres personnages de couleur comme Carl Carlson, le policier Lou et Dr. Nick Riviera.

En 2017, un documentaire nommé The Problem With Apu entrait dans les détails du problème que posait le personnage qui était plein de cliché et d’idées reçu sur la communauté d’Asie du Sud.

Cette nouvelle arrive alors que les comédies animées réévaluent la façon dont elles décrivent les personnages de couleur dans une conversation culturelle plus large sur la race et la représentation. Jenny Slate quitte ainsi son rôle de personnage métis dans la comédie de Netflix Big Mouth, tandis que Kristen Bell se retire de son personnage, aussi métis sur la nouvelle série animée Central Park d’Apple TV +.

En outre, après plus de 20 ans, Mike Henry a annoncé qu’il ne ferait plus la voix de Cleveland le personnage afro-américain dans Family Guy (Les Griffin en français).

