True Detective saison 4 : Premier rôle télé majeur pour Jodie Foster

True Detective sera bientôt de retour et l’anthologie de HBO se paie à nouveau une star oscarisée. Jodie Foster (Le Silence des Agneaux, Désigné Coupable), qui n’est pas apparue dans un rôle télé majeur depuis les années 70, rejoint la série en tant que personnage principale et productrice.

La série est centrée sur les inspectrices Liz Danvers (Foster) et Evangeline Navarro qui « cherchent à résoudre l’affaire de six hommes qui exploitent la station de recherche arctique de Tsalal qui ont disparu sans laisser de trace, lorsque la longue nuit d’hiver tombe à Ennis, en Alaska. Le duo devra affronter la part sombre qu’elles portent en elles et creuser dans les vérités hantées qui sont enfouies sous la glace éternelle. »

Comme pointé plus haut, il s’agit du premier grand rôle télévisé de Foster à l’âge adulte. L’actrice, qui avait 12 ans lorsqu’elle a joué dans Taxi Driver, a joué dans des séries telles que Gunsmoke, My Three Sons et Paper Moon lorsqu’elle était enfant, mais n’a pas eu de rôle principal sur le petit écran depuis 1975.

Elle a, cependant, prêté sa voix à des séries telles que Frasier, The X-Files et Les Simpson et a réalisé des épisodes de télévision tels que Orange Is The New Black, Black Mirror et Tales From The Loop.

Cette nouvelle saison, intitulée True Detective Night Country, sera co-écrite et réalisée par Issa Lopez et produite par Barry Jenkins. Alan Page Arriaga (Shining Girls) se joint à Lopez pour l’écriture. Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga et Nic Pizzolatto (le créateur) sont aussi à la production exécutive.

Source : Deadline / Crédit ©DR