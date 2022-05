Indiana Jones 5 : Première image officielle et date de sortie en juin 2023

Première image pour Indiana Jones 5 qui sortira finalement en juin 2023.

Après plusieurs reports, le film Indiana Jones 5 sortira finalement l’année, prochaine. Harrison Ford est apparu jeudi durant le panel Lucasfilm à la Star Wars Celebration pour annoncer qu’Indiana Jones 5 sortira en salles le 30 juin 2023.

Ford revient en personnage principal dans le dernier opus de la franchise. Il a dit à la foule que le film est presque terminé et qu’il contiendra à nouveau la musique de John Williams.

Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé lors de la conférence, bien que Ford, Mangold et les producteurs exécutifs Kathleen Kennedy et Frank Marshall aient révélé une première photo du film. Rien de très révélateur, on y découvre seulement la silhouette de Ford.

Indiana Jones 5 devait initialement sortir en juillet 2020 et plus tard le 29 juillet de cette année, mais les retards dus à la pandémie et le travail de Spielberg sur West Side Story ont mis la production de côté. James Mangold a ensuite pris les rênes de la réalisation d’Indiana Jones 5 en remplacement de Steven Spielberg, avec Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et Mangold co-écrivant le scénario.

La distribution du film comprend également Antonia Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann et Toby Jones.

Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel sont les producteurs.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm