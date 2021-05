Kraven the Hunter : Aaron Taylor-Johnson pour le rôle du méchant dans le spider-verse

Aaron Taylor-Johnson devient Kraven the Hunter, connu pour être un ennemi de Spider-Man, pour un film solo.

Aaron Taylor-Johnson revient dans le monde des films de comics. L’acteur, qui a incarné Quicksilver dans le MCU, jouera le personnage principal de Kraven the Hunter dans un film solo en préparation pour Sony. Ce film, centré sur le méchant de Marvel Sergei Kravinoff, sera réalisé par JC Chandor (Triple Frontier).

Taylor-Johnson passe ainsi du MCU (chez Disney) à l’univers séparé de Sony avec des personnages de Marvel. Disney et Sony partagent la garde de Spider-Man et que Kraven est un méchant de l’univers de l’Homme Araignée. Cependant, ne vous attendez pas à un crossover de si tôt.

Sony construit son propre univers interconnecté basé sur des personnages Marvel – un univers qui comprend déjà Venom avec Tom Hardy et le prochain Morbius avec Jared Leto. Pour l’instant, il n’y a pas eu de crossover entre les deux, Marvel et Disney se réservent Spider-Man.

Stan Lee et Steve Ditko ont créé le célèbre chasseur Kravinoff en 1964, et au fil des ans, il est passé d’adversaire de Spider-Man à un anti-héros occasionnel.

Avi Arad et Matt Tolmach produisent le film Kraven the Hunter, avec un scénario écrit par Art Marcum, Matt Holloway et Richard Wenk. Il devrait sortir en salles le 13 janvier 2023.

Source : Deadline / Crédit ©DR