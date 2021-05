Chicago Fire saison 9 : Cliffhanger dans le final avec des pompiers en danger (Spoilers)

La saison 9 de Chicago Fire se termine avec la vie de plusieurs pompiers de la caserne 51 en danger. Spoilers.

Comme a presque chaque fin de saison, les pompiers de la caserne 51 voient leurs vies en danger, laissant le public se demander s’ils vont s’en sortir Et avec un titre d’épisode comme No Survivors (pas de survivants), c’est inquiétant.

Severide (Taylor Kinney), Joe (Joe Minoso) et Capp (Randy Flagler) se sont noyés après qu’une mission de sauvetage sous-marine se soit très mal passée. Le trio va-t-il rejoindre leur frère décédé Otis (Yuri Sardarov) ? Pour le savoir, il faudra attendre la saison prochaine.

Mais est-ce que les producteurs de la série iront vraiment jusque là ? Non seulement Joe et son épouse attendent un bébé, mais Severide a finalement fait sa demande en mariage à Stella (Miranda Rae Mayo). Capp a aussi révélé qu’il avait une petite amie qui est très réelle. Personne ne pensait qu’il disait la vérité mais elle est venue lui rendre visite à la caserne juste avant qu’ils partent dans cette mission sauvetage périlleuse.

Avant le massacre potentiel de l’équipe de sauvetage, les choses étaient beaucoup plus légères. Sylvie Brett (Kara Killmer) et Matt Casey (Jesse Spencer) ont finalement professé leur amour l’un pour l’autre et ils ont consommé leur relation. Gabby (Monica Raymund) semble être un lointain souvenir à ce stade, plus personne ne pense à elle ou à ce qu’elle peut ressentir. Casey n’a plus aucun sentiment pour elle et on ne sait pas vraiment si Sylvie et Gabby sont encore amies.

De son côté, Stella, qui est désormais lieutenant, se préparait à sa recherche d’une nouvelle caserne de pompiers tout en célébrant ses fiançailles avec Severide. Ils ont annoncé l’heureuse nouvelle à leurs amis et collègues plus tôt dans l’épisode et tout le monde était content pour le couple.

A cause de la pandémie de covid-19, la saison 9 de Chicago Fire ne contient que 16 épisodes. Rendez-vous la saison prochaine pour savoir si Severide, Cruz et Capp ont survécu.

