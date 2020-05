Labyrinthe : Scott Derrickson réalisera la suite du film culte

Le réalisateur de Doctor Strange, Scott Derrickson, réalisera la suite du film culte des années 80, Labyrinthe.

Le réalisateur de Doctor Strange a trouvé son prochain projet. Alors qu’il devait à l’origine s’occuper du second volet du film Marvel, Scott Derrickson a quitté le film et réalisera désormais la suite de Labyrinthe de Jim Henson.

Le long-métrage est écrit par Maggie Levin (Into the Dark) et sera une suite directe du film sorti en 1986 avec David Bowie et Jennifer Connelly. Depuis sa sortie, film original est devenu culte et a mené à la création de romans, comic books et de jeux vidéo. Des projections pour les fans sont régulièrement organisées et un bal masqué autour du film est même organisé chaque année.

Pour rappel, dans le film original : Une toute jeune fille romantique se sentant mal à l’aise dans sa famille s’évade en lisant des contes fantastiques. Son livre favori « le Labyrinthe » lui ouvre une nuit les portes d’un autre monde. Sarah voit son jeune frère, Toby, enlevé par une troupe de lutins aux ordres du séduisant et cruel Jareth. Elle part au secours de l’enfant et pénètre dans le labyrinthe qui mène au palais du ravisseur. « Labyrinthe est à la fois un récit d’aventures et une plongée dans les rêves et les sentiments d’une jeune fille au seuil de la maturité.

Lisa Henson de The Jim Henson Company produit. Brian Henson est producteur exécutif, avec Derrickson et son collaborateur fréquent Robert Cargill.

Source : Deadline / Crédit © Jim Henson Productions