American Horror Story : La saison 10 repoussée à 2021 et la spin-off commandée

La saison 10 de American Horror Story est repoussée à 2021 et la série spin-off est officiellement commandée.

Il faudra être patient pour voir la saison 10 de American Horror Story. La chaîne FX a annoncé qu’elle repoussait la prochaine saison de son anthologie d’horreur de plusieurs mois. La série ne sera donc pas à l’antenne avant 2021.

Cette nouvelle n’est pas étonnante étant donné la pandémie de coronavirus qui pousse tout le monde à retarder ses projets. Si aucune date n’avait encore été annoncée, avant l’arrêt de la production, on s’attendait à un lancement en septembre ou octobre comme d’habitude.

Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock, et Macaulay Culkin. ont été annoncés au casting de la saison 10.

Ce mois-ci, le co-créateur Ryan Murphy avait confié que le thème de la saison qu’il envisageait allait peut-être changer parce que son concept dépendait de la météo et d’un temps estival. Pour le moment, on ne sait pas si ce thème est maintenu et si la saison 10 va complètement changer.

On ne sait pas non plus si la saison est repoussée à l’automne 2021 ou si elle sera diffusée plus tôt dans l’année. Il ne serait pas étonnant qu’elle soit gardée pour l’automne afin de laisser la place à la série spin-off qui a été confirmée par la chaîne.

Au début du mois, Ryan Murphy a dévoilé qu’une série spin-off de American Horror Story était en préparation. Il s’agit d’une série composée d’épisodes indépendanst les uns des autres qui racontent chacun une histoire différente, à l’image de Black Mirror. Les acteurs habitués de la série devraient faire des apparitions dans cette série d’anthologie nommée American Horror Stories.

Source : TVGuide / Crédit ©FX