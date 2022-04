The Flash : Warner dévoile des images du Batman de Michael Keaton au CinemaCon

Warner Bros a dévoilé des images du Batman de Michael Keaton dans The Flash au CinemaCon.

Il semble que la stratégie de promo de Warner Bros est de souligner la présence de Michael Keaton dans le film, plutôt que de s’appuyer sur sa star perturbatrice Ezra Miller. Durant le CinemaCon qui se déroule actuellement à Las Vegas, Warner Bros a dévoilé un trailer pour les professionnels sur place et le Batman de Keaton semble être au centre.

Le site Deadline a révélé le contenu de ce trailer et si on se fie à leur rapport, il est rempli de références à Batman : « Tu veux être fou ? Soyons fous », déclare Michael Keaton reprenant son rôle de Batman dans la nouvelle bande-annonce de The Flash présentée hier après-midi à CinemaCon. Il s’agit d’un hommage à sa réplique hystérique face au Joker de Jack Nicholson du film original de Tim Burton de 1989.

Toujours selon Deadline, la bande-annonce montre également le manoir du Caped Crusader et sa bibliothèque secrète pleine de ses costumes. On peut aussi le voir sur sa moto, mais c’est celle des films de Christopher Nolan. Il est aussi révélé qu’un jeune Superman se trouverait dans le film, mais cette description ne correspond pas à celle d’autres sites comme Comic Book qui parle de Supergirl et non de Superman. Comic Book dit que le costume de Supergirl ressemble à celui du Superman d’Henry Cavill, d’où probablement la confusion.

Evidemment, Barry est bien présent dans la bande-annonce, on peut le voir dans sa chambre d’enfant et dire « Le temps a un modèle. Cela peut aider à livrer certains événements à certaines personnes… attirées les unes vers les autres comme des aimants… »

Notez que cette description est basée su les dires de la presse américaine présente à Las Vegas, nous ne sommes pas sur place, il est donc difficile de rapporter avec précision ce qui se trouve dans ce trailer. Il n’est pas encore disponible en ligne, il faudra attendre pour le voir.

Ben Affleck, a été confirmé pour apparaître dans The Flash. Il a également été confirmé que Michael Keaton reprendrait son rôle de Batman des films de Tim Burton. Affleck et Keaton seront rejoints par Sasha Calle dans le rôle de Supergirl, avec Ezra Miller reprenant son rôle de Barry Allen/The Flash. Kiersey Clemons sera Iris West, Ron Levingston sera le père de Barry et Maribel Verdu sera sa mère, Nora Allen.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sortira en juin 2023.

Source : Comic Book, Deadline / Crédit ©DC/Warner Bros