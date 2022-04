Aquaman 2, Shazam 2 et Black Adam se dévoilent au CinemaCon

Warner Bros a présenté des images des films Aquaman 2 et Shazam 2 au CinemaCon. Et Dwayne Johnson est venu pour la promo de Black Adam et Krypto et les Super-Animaux.

Warner Bros a été très généreux durant le CinemaCon qui se tient actuellement à Las Vegas. Les studios sont venus les mains remplies d’images inédites de ses films DC à venir, pour le plus grand plaisir des professionnels qui assistent à la convention. En plus d’un trailer pour The Flash, le casting de Shazam: Fury of the Gods était présent avec une bande-annonce, tout comme James Wan qui est venu avec un teaser pour d’Aquaman and the Lost Kingdom. et Dwayne Johnson est venu avec deux acteurs de Black Adam et un trailer.

Shazam ! Fury of the Gods

Les acteurs de Shazam ! Fury of the Gods Zachary Levi, Jack Dylan Grazer et Asher Angel étaient présents pour la présentation au Caesars Palace Colosseum, aux côtés d’Helen Mirren qui joue la méchante Hespera.

Levi a déclaré que c’était « un super rêve de réunir le gang » et a promis que les thèmes de l’original resteraient dans la suite. « Nous ne voulons pas nous éloigner de la magie que nous avons pu trouver dans le premier film, équilibrant action, comédie, drame et cœur. C’est une partie importante de ce à quoi les gens se sont connectés dans le premier film. »

Les images montrées ont dévoilé Shazam dînant à Paris avec ce qui semble être Wonder Woman, qu’il courtise, suggérant qu’ils pourraient être connus sous le nom de « Hottie Goddies » ou « Shezam », mais c’est en fait le sorcier de Djimon Hounsou qui est arrivé pour dire à Shazam qu’il doit « se battre pour sa famille, se battre pour le monde ».

Shazam ! Fury of the Gods sort le 21 décembre 2022.

Aquaman and Lost Kingdom

Jason Momoa, la star d’Aquaman and Lost Kingdom, est apparu dans un message enregistré, dans lequel il a présenté le réalisateur James Wan à la foule, qui s’est présenté sur scène et s’est entretenu avec Aisha Tyler qui animait l’événement pour Warner Bros,. Momoa a déclaré qu’il était « ravi que le groupe se réunisse » et a ajouté : « Ce sera le meilleur film de l’année. »

Wan a parlé de la nouvelle technologie qu’il utilisait dans le film, mettant 100 caméras sur les acteurs et capturant leur performance, puis en y ajoutant une touche 3D. « Cela m’a libéré pour faire d’autres choses », a déclaré Wan.

Wan a déclaré que le retour à Atlantis poursuivrait l’histoire et le monde créés dans le premier film et « passerait au niveau supérieur ». C’est avec « ces nouveaux royaumes différents et ces nouveaux personnages intenses ».

Dans une vidéo, Momoa a fait écho au fait que « les personnages qui arrivent sont assez intenses. Rien d’autre dont j’ai jamais fait partie ne ressemble à ça. »

Aquaman and Lost Kingdom sortira le 15 mars 2023.

Black Adam

Pour finir, Dwayne Johnson a également fait une apparition pour faire la promo de Black Adam et du film d’animation Krypto et les Super-Animaux qui arrive cet été, le 27 juillet.

« Nous sommes bien positionnés pour créer quelque chose de différent », a déclaré l’acteur. « La hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer. » Il ajoute : « Nous ferons bien notre travail d’un point de vue marketing », a-t-il poursuivi. « Le monde va être prêt. »

Johnson a ensuite appelé Quintessa Swindell et Noah Centineo sur scène. Swindell dit que sa Maxine est liée à Red Tornado. Centineo incarne le super-héros Atom Smasher.

Selon Deadline, la bande-annonce de Black Adam s’ouvre sur un vaisseau spatial volant contre un paysage de montagne enneigé. Le Dr Fate de Pierce Brosnan dit : « Black Adam, quels sont les pouvoirs qui vous ont été donnés ? Amour mais chagrin d’amour ? »

Black Adam dit qu’il est né esclave, « puis je suis né à nouveau dieu ». Black Adam peut être le sauveur du monde ou son ennemi. Nous le voyons détruire des hélicoptères et entrer en contact avec ce qui semble être des mercenaires. Ils ont peur quand il attrape une fusée. Hawkman (Aldis Hodge) se présente pour affronter Black Adam, lui disant : « Il y a des héros et des méchants; les héros ne tuent pas les gens. »

« Eh bien, je le sais », dit Black Adam.

Black Adam sera en salles le 1 octobre 2022.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros