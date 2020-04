Outlander saison 5 : Confrontation ultime entre Brianna et Bonnet (spoilers)

Sophie Skelton réagit au twist de l’épisode 10 de la saison 5 de Outlander qui voit Brianna confronter Bonnet. Spoilers.

Après deux saisons de torture, les Fraser sont enfin libérés de leur bourreau. Depuis qu’il a été confirmé que Stephen Bonnet avait survécu à l’explosion de la prison, la famille vivait dans la terreur de perdre le petit Jemmy et que River Run tombe entre ses mains. Ce n’était qu’une question de temps avant que Jamie ne parvienne à le retrouver – mais c’est Bree (Sophie Skelton) qui avait le plus de compte à régler avec l’homme qui l’a violée et agressée la saison dernière.

Dans l’épisode 10 de la saison 5, Jamie et Roger avaient pour plan d’attirer Bonnet en se faisant passer pour des dealers de whiskey mais Bonnet suivi Brianna et Claire et a enlevé Brianna pour tenter de la convaincre de former une famille avec lui. Pendant plusieurs jours, elle a dû faire face à son violeur, tentant de trouver une solution pour s’échapper. Heureusement, sa famille est arrivée à temps et a sauvé Brianna.

Justice a enfin été rendue puisque pour s’assurer que Bonnet n’échappe pas à nouveau à la potence, ils ont appelé le gouverneur Tryon – qui se sentait toujours coupable d’avoir pendu Roger – et le pirate a été condamné à mort par noyade. Alors que l’eau approchait de son menton, Bree est apparue sur la rive avec un fusil de chasse et a mis Bonnet hors de sa misère avant que l’eau ne puisse l’emporter.

Mentalement éprouvant

Pour Sophie Skelton, c’était ce qu’il fallait pour son personnage mais elle était nerveuse : « Évidemment, le scénario est extrêmement difficile à faire émotionnellement, c’est mentalement éprouvant – mais j’aime travailler avec Ed, donc j’étais excitée à cet égard. Je pense que c’est un très bon épisode et c’est une histoire tellement intéressante. » dit-elle dans une interview à TVGuide.

Elle ajoute : « J’étais définitivement un peu nerveuse à l’idée de le faire parce que c’est un matériau si délicat et que vous voulez toujours vous assurer que vous le manipulez bien et que vous rendez justice aux gens qui ont vécu quelque chose comme ça. Fait intéressant, c’est basé sur une histoire vraie – une femme qui a été capturée par son violeur et elle lui a lu pour essayer de l’apaiser et de gagner du temps. Je pense que c’est une bonne chose que [Brianna] fasse de même.»

L’actrice souhaitait vraiment communiquer l’état d’esprit de son personnage : « En tant qu’actrice, je voulais m’assurer que nous avons ces moments où nous voyons vraiment comment Bree se sent. Je voulais m’assurer qu’il ne semble pas qu’elle soit une grande actrice. Elle essaie de se montrer courageuse face à Bonnet. Elle essaie de faire comme si elle était forte dans une situation, ce que j’aime quand nous obtenons ces derniers moments, mais Bree est tournée vers la caméra et vous voyez vraiment comment elle se sent. »

Elle continue : « Nous voyons vraiment cette peur se manifester, et son corps commence à trembler et à se débarrasser d’elle. Elle a essayé de cacher ça. C’est une chose que je voulais m’assurer que nous montrions … qu’elle n’allait pas bien dans la situation. Elle n’essayait pas seulement de s’échapper; elle se débattait vraiment. Chaque seconde elle prend son courage à deux mains ce qui était vraiment [difficile] pour elle. »

En ce qui concerne la façon dont Bonnet est tué, cette décision était celle de Brianna et personne d’autre : « Je pense qu’il est intéressant que les hommes parlent de qui peut tuer Bonnet, car cela ne devrait même pas être une question. C’est la décision de Brianna ce qui se passe avec cet homme. Je sais qu’il a vraiment blessé la famille, mais je pense que pour l’aider à guérir, c’est le moment de le confronter et de faire ce qu’elle doit faire pour elle, sa santé mentale, la santé de son enfant et sa famille. »

Vengeance pure ou miséricorde ?

Une des questions qu’on se pose est de savoir si Brianna a tiré sur Bonnet par pitié ou pour s’assurer qu’il était bien mort. Quand on pose la question à Sophie Skelton, elle-même n’est pas sûre de la réponse : « Nous ne saurons jamais pourquoi elle l’a fait. Je ne sais même pas si Brianna sait à 100% pourquoi elle l’a fait. Elle a pu le faire parce qu’elle veut s’assurer que Bonnet est vraiment mort. Il a tendance à s’infiltrer dans la société et à survivre aux choses … Et si elle voit [sa mort], alors elle peut être sûre et elle peut se reposer à la maison avec son fils et savoir que son fils est en sécurité et sa famille est en sécurité et elle est en sécurité, » confie l’actrice.

Elle continue : « Une partie de cela, je pense, pourrait simplement être une vengeance. Peut-être, purement, simplement, elle veut juste guérir de cette façon pour se venger. Le troisième morceau, qui ressemble plus à la scène de la prison dans la saison 4, il y a un tout petit peu de miséricorde là-dedans. C’est compliqué parce qu’elle peut voir qu’il souffre, mais il y a aussi ce tout dernier moment de dire: « tu sais quoi, je vais mettre fin à ta misère parce que je veux que tu reconnaisses le bien dans le monde. Même si tu m’as fait toutes ces horribles choses, je vais être celle qui abrège la situation. Et je vais te montrer un tout petit, petit, petit grain d’humanité et de pureté de bonté dans ce monde et j’ai vu le mal que tu as essayé d’y apporter. » Il se passe donc pas mal de choses en même temps. »

Brianna est désormais en paix sachant que sa famille n’a plus cette menace sur le dos, mais cela ne retire rien à la souffrance qu’elle a traversé. Cependant, c’est un soulagement. « Je pense que cela apportera certainement un soulagement en termes de sécurité immédiate, sachant qu’il ne rôde plus, qu’il n’emmènera pas Jemmy qu’il ne peut plus la blesser, qu’il ne peut blesser aucune de sa famille … » explique l’actrice.

Elle conclut : « Même si elle est physiquement en sécurité, je pense qu’émotionnellement – vous ne mettez pas simplement une balle dans la tête de quelqu’un et puis tout est parti. L’homme s’en va avec la balle, mais pas le traumatisme. Je pense que c’est une chose que je veux vraiment m’assurer que nous voyons un peu dans la saison 6 juste pour montrer que le traumatisme n’est pas quelque chose dont vous pouvez simplement vous débarrasser, et il y aura certainement des moments où Bree souffre toujours. »

Outlander, c’est le lundi sur Netflix.

Outlander saison 5 – Promo 5×11