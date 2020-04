Homeland saison 8 : La loyauté de Carrie remise en question dans le final (Spoilers)

Retour sur le tout dernier épisode de la série Homeland qui envoie Carrie dans une ultime mission qui remet sa loyauté envers Saul et son pays en question. Spoilers.

Après 8 saisons, c’est la fin pour Homeland. La série portée par Claire Danes s’en est allée sur un épisode de plus d’un heure qui a montré une bonne fois pour toute, le caractère de Carrie et surtout, qui a sa confiance. Une grande partie de la dernière saison de Homeland a été à propos de la loyauté de Carrie. De quel côté est-elle vraiment ? Saul peut-il lui faire confiance ? Son pays peut-il lui faire confiance ? Les russes l’ont-ils complètement retournée contre les Etats-Unis ?

Dans les saisons qui ont suivies la mort de Brody, Homeland a plus ou mois changé son fusil d’épaule. La série ne générait plus trop de gros twists et autres retournements de situations déments. Si bien évidemment il y a eu des twists dans les histoires au fil des saisons, la série s’est surtout focalisée sur la relation compliquée entre Saul et Carrie, une relation de mentor à élève qui ressemble plus à une relation père/fille. Mais cette relation semblait de plus en plus fragilisée ces derniers temps et elle était au bord de la destruction.

Carrie, traître ou sauveuse ?

La semaine dernière, Carrie avait pour mission de découvrir le nom de l’espionne qui travaillait pour Saul afin de donner son identité aux russes, en échange de la boite noire de l’accident d’hélicoptère qui a tué le président. On se demandait alors si Carrie allait vraiment tuer Saul ou si elle allait trouver une autre solution. Révéler le nom de l’espionne aux Russes est le seul moyen d’éviter une guerre inutile, Carrie sauverait ainsi des millions de vies et éviterait la prison à vie.

Le final montre que la situation est compliquée. Si elle a trahie la confiance de Saul, Carrie ne l’a pas tué. Elle le paralyse, et le supplie de révéler le nom de la personne. Saul refuse et Carrie n’a pas d’autre choix que de le faire passer pour mort mais sans le tué. Elle sait que si jamais Saul meurt, elle héritera de son espionne. Elle sait aussi que Saul a confié quelque chose sa sœur en cas de décès. Elle se rend donc en Israël et fait croire à la sœur de Saul qu’il est mort. Elle récupère ainsi un enregistrement qui dévoile le nom de l’espionne.

L’espionne de Saul est cramée, son identité est révélée aux Russes. Cela permet de révéler la vérité sur l’accident d’hélicoptère mais l’espionne, qui a eu vent que le gouvernement russe était au courant de son identité, n’a pas d’autre choix que de se suicider. Cela coûte beaucoup à Carrie qui n’a pas d’autre choix que de s’enfuir et ironiquement, elle fait la même chose que Brody, elle quitte sa famille, sa sœur, sa fille, Saul. Elle devient une traître comme Brody est devenu un traître et a dû quitter sa famille.

Des êtres brisés

Au tout début de ce dernier épisode, Homeland rappelle comment tout a commencé. La série était à propos de Brody, un homme brisé qui a vécu plus d’un traumatisme profond et qui a dû trahir son pays. A la fin de l’épisode, on réalise que la série n’a pas tant changé que ça, du moins, son message reste le même : c’est à propos de personnes qui ont traversé l’horreur. Carrie et Saul ont vécu l’impensable, ils se sont fait du mal l’un l’autre mais ils finissent par trouver un système de communication.

Deux ans plus tard, alors que Carrie semble être pleinement du côté de Yevgeny et que Saul est sur le point de prendre sa retraite, Carrie refait surface dans sa vie via un livre sur sa vie. Saul reçoit la copie du bouquin écrit par Carrie et à l’intérieur, elle lui donne des renseignements sur des armes russes. Carrie est désormais une espionne infiltrée en Russie et restaure sa loyauté auprès de Saul.

Une fin satisfaisante

Homeland ne se termine pas sur un retournement de situation de dingue, même si bien sûr, il se passe quelque chose d’important. On doute de Carrie jusqu’au bout. Evidemment, on est content que Carrie ne tue pas Saul et on est surtout content qu’elle soit restée fidèle à son mentor, même si elle a dû le trahir avant de (peut-être) retrouver sa confiance.

En fin de compte, Carrie et Saul sont loyaux l’un envers l’autre même s’ils se sont mis deux trois coups de couteau dans le dos. Est-ce que c’était le plan de Carrie depuis le début ? Est-ce qu’elle a toujours eu l’intention de devenir un contact secret pour Saul ? On ne le saura jamais mais ce qui compte, c’est le résultat. Carrie n’est pas la traître que certains pensent et on est content que la série se termine ainsi, avec une confiance restaurée.

La frénésie des 4 ou 5 premières saisons de Homeland n’était plus là vers la fin, la série a changé et c’est normal, elle a évolué dans un certain sens, elle est devenue moins chaotique parce que la relation électrique entre Brody et Carrie n’était plus là. A la place, c’est une autre relation très différente et complexe qui a pris le centre, celle que Carrie entretient avec son mentor et ami Saul. Claire Danes et Mandy Patinkin ont fait un excellent boulot au cours de ces 8 saisons. Il est temps pour eux de dire au revoir à leurs personnages.

La dernière saison de Homeland est disponible sur MyCanal et Canal+.

Crédit ©Showtime