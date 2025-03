Avengers Doomsday : Doctor Strange, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie absents

Doctor Strange, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie ou encore les Eternels sont aux abonnés absents de l’annonce de Avengers Doomsday.

Hier, Marvel a fat une annonce massive concernant le casting du prochain Avengers Doomsday. Les fans ont notamment eu la surprise d’apprendre les retours d’une partie des X-Men originaux mais aussi la présence des nouveaux Quatre Fantastiques. Malgré ça, plusieurs noms notables ont été laissés de côté et ne figurent pas au casting.

Voici les absences notables du film Avengers Doomsday :

Doctor Strange, Wong et Scarlett Witch

Alors que les deux prochains films Avengers s’appuient sur le concept de multivers, il est étrange que le seul personnage qui a une réelle expérience du sujet, le Sorcier Suprême Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, soit absent de la programmation. Son camarade sorcier Wong (Benedict Wong) n’est pas non plus annoncé (il est probablement occupé avec sa nouvelle meilleure amie Madisynn) ainsi que l’autre puissante sorcière Wanda Maximoff (Elisabeth Olsen) dont les fans espèrent désespérément son retour.

Hulk (et sa famille)

En tant que personnage pilier et récurrent des Avengers, il est surprenant que The Hulk de Mark Ruffalo ne revienne pas pour faire face à la prochaine menace de niveau Avengers. On notera aussi l’absence du reste de sa famille dont son fils Skaar (Will Deusner) et sa cousine Jennifer Walters (She-Hulk) incarnée par Tatiana Maslany. Un autre Hulk, Red Hulk (Harrison Ford), est aussi omis.

Les Gardiens de la Galaxie

Malgré l’annonce à la fin des Gardiens de la Galaxie 3 que Star-Lord de Chris Pratt reviendra bientôt, non seulement son absence mais aussi celle de toute son équipe de marginaux comme Drax, Rocket, Groot, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock ou Phyla-Vell reste surprenante.

The Young Avengers et les personnages des séries Disney+

Hormis Loki, qui a déjà joué un rôle majeur dans les précédents films Marvel, on remarque le manque flagrant de personnages provenant de séries Marvel Disney+ comme Vision, Moon Knight, Agatha All Along ou encore Echo. Dans le même esprit, la prochaine génération de héros, les Young Avengers, est également introuvable, comme Miss Marvel (Iman Vellani), Cassie Lang (Katryn Newton), America Chavez (Xochitl Gomez) ou Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Deadpool et Wolverine

Avec le retour des X-Men, cela aurait semblé être le moment idéal pour que Deadpool (Ryan Reynolds) fasse enfin partie de l’équipe Avengers. Le casting de l’héritage X-Men a également fourni l’opportunité de ramener sa star et mutant le plus célèbre, Wolverine de Hugh Jackman, mais même si le duo a déjà été un grand succès auprès des fans après leur apparition dans Deadpool & Wolverine en 2024, les deux sont étonnamment exclus du prochain film Avengers.

Spider-Man

Avec Spider-Man : No Way Home de 2021 qui fut un énorme succès pour Marvel dans son ère post-Endgame, le Spider-Man de Tom Holland semblait être un choix évident à inclure dans le prochain grand film d’équipe. De plus, les fans des comics savent que Spider-Man a de bonnes relations avec les Quatre Fantastiques, donc son apparition dans Avengers Doomsday aurait certainement eu beaucoup de sens. Cela étant dit, personne ne se souvient de qui est Peter Parker après les événements de No Way Home, ce qui explique probablement son absence.

The Defenders

Semblable au manque de personnages des séries Disney+, les personnages Marvel lancés sur Netflix sont absents, notamment l’équipe Defenders composée de Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Iron Fist (Finn Jones) et Luke Cage (Mike Colter), ou d’autres personnages introduits à cette époque comme le Punisher (Jon Bernthal). Avec Daredevil désormais complètement intégré dans le MCU via Born Again, mais aussi son apparition dans Spider-Man No Way Home, les fans espéraient enfin leur présence sur grand écran mais ce n’est pas le cas pour l’instant. Certes ce sont plus des justiciers locaux que des défenseurs de niveau inter-planétaire mais leur présence aurait été appréciée.

Les Eternels

Une autre équipe notamment absente est celle des Eternels. Malheureusement leur omission n’est pas vraiment une surprise, compte tenu de la mauvaise performance du film au box-office, mais son cliffhanger se terminant avec Arishem, parallèlement à la révélation mi-générique d’Eros (Harry Styles) et le fait que Captain America : Brave New World contienne le gérant Céleste mort dans l’océan, cela semblait faire allusion à leur apparition sous une forme ou une autre.

Captain Marvel et Monica Rambeau

En tant que l’un des Avengers les plus puissants et ayant joué un rôle essentiel dans leur combat contre Thanos dans Avengers: Endgame, Captain Marvel (Brie Larson) aurait été un choix évident face à une menace mettant fin au monde. Ajoutez à cela le fait qu’elle se concentre désormais davantage sur le multivers après avoir perdu Monica Rambeau (Teyonah Parris) au profit de l’univers X-Men à la fin de The Marvels (qui voyait également une apparition de Kelsey Grammer en Fauve, qui est dans le prochain film), il est étrange que Rambeau et Captain Marvel soient assis à l’écart lors d’un événement aussi menaçant pour le multivers.

Les Personnages pré-MCU

Si certains X-Men de cette période pré-MCU seront bien dans le film (joués par Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden), on notera l’absence d’Halle Berry alias Storm. Aussi, Elektra (Jennifer Garner) et le Blade de Wesley Snipes (ainsi que celui de Mahershala Ali) ne sont pas annoncés non plus, malgré leur présence dans Deadpool & Wolverine. Aussi absents, les Quatre Fantastiques précédemment incarnés par Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis et Chris Evans qui a pourtant repris son rôle dans Deadpool & Wolverine. (On fera l’impasse sur la version Quatre Fantastiques de 2015)

Les jeunes versions des X-Men

Si les personnages seront bien présents à travers les versions plus âgés, les acteurs du film préquel X-Men Le Commencement ne reviendront pas. Cela signifie pas de James McAvoy, Michael Fasbender, ou encore Jennifer Laurence.

Bonus : Nick Fury

Comment faire un film Avengers sans Samuel L. Jackson ??? Où est Nick Fury ?

Pour finir, notez qu’il est fort probable que certains de ces personnages soient réservés pour Secret Wars ou qu’ils aient simplement été omis pour laisser un peu de surprise.

Réalisé par les frères Russo, Avengers Doomsday sort le 29 avril 2026 en France.

Crédit ©Marvel Studios/Fox/Disney