The Flash saison 9 : Trois autres méchants speedsters de retour pour la saison finale ?

Trois autres méchants speedsters pourraient bien être de retour pour la neuvième et dernière saison de The Flash. Attention spoilers possibles.

Il semble que Barry Allen va affronter une dernière fois certains de ses plus grands méchants speedsters dans la finale de la série The Flash.

Une photo de plateau publiée par Canadagraphs (via Reddit), et qui proviendrait du tournage en cours de l’épisode final de la saison 9, montre les méchants speedsters Godspeed, Reverse Flash (Néga-Flash en VF) et Savitar marchant aux côtés de Cobalt Blue, un nouveau méchant rejoignant The Flash pour la dernière saison de la série. Alors que l’acteur d’Eddie Thawne, Rick Cosnett, semble porter le costume de Cobalt Blue, on ne sait pas qui se trouve sous les trois autres costumes mis il est possible que ce soit Matt Letscher dans le costume de Reverse Flash puisqu’il sera de retour en tant qu’Eobard Thawne.

Parce que les quatre méchants sont vus ensemble, l’image indique une éventuelle équipe à laquelle Flash Barry Allen (Grant Gustin) devra faire face alors qu’il fait déjà face à d’autres menaces de speedsters.

The Reverse Flash / Eobard Thawne a toujours été le plus grand ennemi de Barry, mais son binôme inatendu avec Godspeed / August Heart survient après que Thawne a tué August dans la saison 7. Quant à Savitar, il était un futur vestige de Barry Allen qui a développé une haine pour le héros après sa création, et était destiné à tuer l’amour de Barry, Iris West-Allen (Candice Patton).

La mort d’Iris a cependant été évitée, entraînant l’effacement de Savitar de l’existence. Un détail de la photo de tournage montre que l’armure de Savitar est éclairée par une lumière rouge et non bleue. La seule autre fois que la lumière était rouge, c’était lorsque le vrai Barry Allen a expulsé Savitar de son costume et l’a porté lui-même dans la saison 3. Quant à Cobalt Blue, la saison 8 de The Flash a teasé les débuts du personnage et a laissé entendre que le méchant serait le prochain avatar speedster de la Speed Force négative.

Outre les quatre personnages susmentionnés, la dernière saison contient également d’autres méchants speedster non présents sur la photo de tournage. Teddy Sears revient pour jouer Zoom/Hunter Zolomon, le principal antagoniste de la saison 2. De plus, l’actrice de Batwoman/Ryan Wilder Javicia Leslie a fait ses débuts en tant que Red Death dans la saison 9, inspiré de la version maléfique de DC Comics de Batman Bruce Wayne qui vole la vitesse de Flash et se déchaîne de manière meurtrière.

La saison 9 ne sera cependant pas sans ses héros speedsters. L’acteur John Wesley Shipp est de retour en tant que Flash Jay Garrick, Keiynan Lonsdale en tant que Kid Flash/Wally West et Jessica Parker Kennedy en tant que XS/Nora West-Allen.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

Source : CBR / Crédit ©CW