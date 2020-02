Le Silence des Agneaux : La série trouve sa Clarice

Rebecca Breeds de The Originals incarnera Clarice dans la série basée sur Le Silence des Agneaux.

Le mois dernier, on a appris qu’une série Le Silence des Agneaux était en préparation. Ce mois-ci, on apprend que la série Clarice a trouvé son actrice principale. Rebecca Breeds connue pour ses rôles dans les séries The Originals et Pretty Little Liars incarnera le rôle titre de la série qui est la suite du film Le Silence des Agneaux.

Il s’agit une nouvelle série centrée sur Clarice Sterling, le personnage joué par Jodie Foster dans le premier film. Le livre Le Silence des Agneaux, écrit par Thomas Harris, a été publié en 1988, et l’adaptation cinématographique est sortie en salles en 1991, réalisé par Jonathan Demme.

Cette série, s’intitule Clarice et suivra le personnage en 1993, après les événements du film. La série plongera dans l’histoire personnelle de Clarice alors qu’elle retourne sur le terrain pour chasser les tueurs en série et les prédateurs sexuels, tout en navigant le monde politique de Washington.

Notez que le personnage d’Hannibal Lecteur ne devrait pas être présent dans la série.

Ce projet, en préparation pour CBS, est écrit et produit par Alex Kurtzman et Jenny Lumet. A la production, on trouve la société MGM qui détient les droits du Silence des Agneaux et CBS Television Studios en association avec Secret Hideout, la société de production de Kurtzman.

Rebecca Breeds est aussi apparue dans les séries The Code et The Brave.

Source : EW / Crédit ©Getty Images/MGM