Grey’s Anatomy saison 16 : Meredith et DeLuca se disputent et premier aperçu de Beanie Feldstein (extraits)

Découvrez deux nouveaux extraits pour l’épisode 15 de la saison 16 de Grey’s Anatomy qui verra l’arrivée de Beanie Feldstein au casting. Spoilers.

Plus rien ne va entre Meredith et DeLuca. La semaine dernière le couple s’est séparé et cette semaine, la tension restera très palpable entre les deux docteurs. Meredith pense que DeLuca commence à montrer des signes de bipolarité comme son père et elle s’inquiète pour lui mais il ne veut rien entendre.

Dans l’extrait ci-dessous, on découvre Hayes (Richard Flood) qui s’énerve parce le foie de son patient de 6 ans est bloqué dans un autre hôpital à cause d’un blizzard. Il ne peut pas attendre la fin de la tempête pour sauver son patient. C’est là qu’entre DeLuca qui dit qu’il va aller chercher l’organe à pied. Meredith lui dit que c’est trop risqué mais évidemment, il refuse de l’écouter.

Ailleurs, dans un autre extrait, on découvre un nouveau personnage joué par Beanie Feldstein (Booksmart). La jeune actrice, récemment nommée aux Golden Globes, fait ses débuts dans la série. Elle incarne une nouvelle interne nommée Dr. Tess Desmond et il semble que Richard va la prendre sous son aile dans son programme.

Beanie Feldstein enchaîne les rôles. L’an dernier, elle était dans la série What We Do In The Shadow mais c’est surtout son rôle dans le film Booksmart qui l’a propulsée sur le devant de la scène. Elle sera aussi bientôt dans la saison 3 de American Crime Story : Impeachment sur le scandale Clinton où elle jouera Monica Lewinsky.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 16 – Extraits 16×15