Spider-Man No Way Home : Le superviseur des VFX parle trailer modifié; et un sosie de Stan Lee coupé

Le superviseur des effets spéciaux de Spider-Man No Way Home parle des modifications du trailer et un sosie de Stan Lee supprimé. Spoilers.

Spider-Man No Way Home contient l’un des secrets les plus mal gardé d’Hollywood, mais s par magie vous avez réussi à passer à côté, félicitations. La suite est spoiler et révèle des points importants du film, vous êtes prévenus, poursuivez à vos risques.

Comme vous le savez probablement déjà, Tobey Maguire et Andrew Garfield font une apparition dans le film Spider-Man No Way Home. Peu importe le nombre de fois où les acteurs l’ont nié, des photos et des rapports en ligne ont convaincu la plupart des fans qu’ils apparaîtraient dans une certaine mesure.

Et puis, la bande-annonce de No Way Home a effacé le peu de doute qui subsistait, car le dernier plan montrait trois méchants chargeant un seul Spider-Man et Lizard se faisant frapper au visage par un personnage qui n’était même pas là.

Il était clair que certains personnages avaient été supprimés du plan et il n’a pas fallu longtemps pour que les gens s’en aperçoivent. Lors d’une interview avec Befores and Afters, Chris Waenger, le superviseur de Imageworks VFX sur No Way Home, a parlé de la bande-annonce.

« En tant que cinéastes, on nous demande souvent de fournir des WIP et d’autres supports divers aux équipes marketing », a expliqué Waegner. « Nous leur donnons à peu près ce qu’ils demandent, mais nous ne voyons pas l’assemblage final tant qu’il n’est pas sorti pour le grand public. Je sais qu’Internet est devenu fou et il y a eu de nombreuses rumeurs à ce sujet. »

Un des défis de l’équipe des effets visuels était de s’assurer que chaque Peter était identifiable : « Être capable d’identifier chaque Spider-Man individuel était très important pour Jon [Watts] et Kelly [Port]. Au début, c’était assez difficile parce que leurs costumes sont assez similaires dans les valeurs tonales et puisque notre séquence se déroule la nuit, ce n’est que exacerbé leur lisibilité individuelle », a déclaré Waegner.

« Ce que nous devions faire est devenu assez évident une fois que nous avons commencé à éclairer les prises de vue. Nous avons concentré nos efforts sur la mise en avant de chacune des personnalités physiques des Spider-Men ou de leur style d’araignée individuel, si vous voulez – comment ils se balançaient, comment ils tirent leurs toiles, leurs proportions physiques lorsqu’ils réalisent une pose emblématique. »

Il continue : « Ainsi, notre superviseur de l’animation, Rich Smith, qui a également travaillé sur plusieurs films de Spider-Man, a demandé à notre équipe d’animation de revoir les films précédents. Nous avons étudié des extraits de chaque acteur et revu leur style individuel d’araignée de ces films. Nous avons ensuite superposé ces caractéristiques de performance emblématiques afin que chaque Spider-Man ait son propre style unique lorsqu’ils sont vu les uns à côté des autres. »

Un sosie de Stan Lee

Ailleurs, on apprend que le film a failli contenir un sosie de Stan Lee, mais qu’il a finalement été coupé. Plus tôt cette semaine, le scénario complet du film a été publié en ligne, une rareté pour les studios Marvel, mais une chose courante pour les films qui connaissent un buzz pour les Oscars et autres récompenses.

Comme l’a remarqué The Direct, à la fin du film se trouve une séquence où Peter prévoit de se présenter à nouveau à MJ. Le monde ayant oublié qui est Peter Parker, il devra essayer de la reconquérir s’il espère raviver leur romance.

Dans le script, l’entrée de Peter se lit comme suit : « Il s’arrête devant la boutique de beignets. Maintenant, avec des décorations de Noël. Des lumières de Noël. Il entre… INT. BOUTIQUE DE BEIGNETS – CONTINU (JOUR) Peter trouve MJ, parlant et riant avec un client plus âgé, un sosie de STAN LEE. »

Pour les fans qui ne se souviennent peut-être pas à quoi cette séquence a fini par ressembler dans le film, MJ parle bien à un client plus âgé, mais il ne présente aucune ressemblance avec Stan Lee.

Avant son décès en 2018, Stan Lee, le créateur de Spider-Man est apparu dans tous les films Marvel. Et bien qu’il soit décédé avant leurs sorties, Lee est toujours apparu dans Captain Marvel et Avengers: Endgame, marquant ses dernières apparitions dans le MCU.

Source : Comic Book, The Direct, Befores and Afters / Crédit ©Marvel Studios/Sony