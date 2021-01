WandaVision : La showrunner tease une scène post-générique

Jac Schaffer tease la possibilité d’une scène post-générique à la fin de WandaVision.

WandaVision est loin d’être un projet typique de Marvel. La série a pris énormément de libertés et s’amuse avec les codes de genres différents. Son approche assez irréelle la démarque des autres projets du MCU, mais il n’est pas exclu que la série prenne part à certains tropes de Marvel.

L’une des traditions du MCU est les scènes post-génériques dans les films. Pour le moment, la série n’a pas utilisé ce gimmick mais il est bien possible que cela arrive à la fin de la série.

Dans une nouvelle interview avec Entertainment Tonight, la showrunner de WandaVision, Jac Schaeffer, a évoqué la possibilité de scènes post-générique. « Nous avons regardé la série de différentes manières et de différentes manières structurelles, mais oui. C’est une question délicate et j’ai du mal à l’esquiver », a expliqué Schaeffer en riant.

Elle ajoute : « Je dirais que dans n’importe quelle propriété Marvel, vous devriez regarder la chose dans son intégralité, quoi qu’il arrive », a ajouté Schaeffer. « C’est ce que je dirais. »

Bien sûr, étant donné que WandaVision devrait mener à la fois à Doctor Strange in the Multiverse of Madness et au prochain film Spider-Man, il pourrait certainement y avoir beaucoup de choses à mettre en place pour une hypothétique scène post-crédits finale.

On attend de voir si le dernier épisode de WandaVision aura une scène qui mettra en place Doctor Strange in the Multiverse of Madness et/ou Spider-Man 3.

WandaVision, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : ET / Crédit ©Disney+