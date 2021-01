Marvel : Patrick Stewart serait revenu en Professeur X s’il n’y avait pas eu Logan

Patrick Stewart révèle qu’il a rencontré le patron des studios Marvel pour reprendre le rôle du Professeur X, mais Logan à changer les plans.

Les fans de Marvel attendent patiemment l’arrivée des X-Men dans le MCU et beaucoup se demandent comment cela sera réalisé et qui jouera les super-héros bien-aimés de Marvel. Patrick Stewart a récemment révélé qu’il a rencontré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, au sujet d’un retour dans le rôle de Charles Xavier alias Professeur X. Il avoue qu’il aurait pas dit non s’il n’y avait eu Logan.

« J’ai rencontré Kevin Feige il y a quelques mois et nous avons eu de très longues conversations, » a confié l’acteur à Digital Spy.

« Et il y a eu des suggestions qui incluent Charles Xavier. Voici le problème … Si nous n’avions pas fait Logan, alors oui. Je serais probablement prêt à m’installer une fois de plus dans ce fauteuil roulant et à être Charles Xavier. Mais Logan a changé tout cela. »

Stewart partage une anecdote sur la fois où il a vu le film durant l’avant-première à Berlin. Il raconte qu’avec Hugh Jackman, ils ont été émus aux larmes et ont pris une décision ensemble. : « Nous avons été émus par l’histoire. Nous avons été émus l’un par l’autre. Nous avons été émus par le film. Mais nous avons également tous les deux pris la décision de dire au revoir à nos personnages. »

Si Logan n’avait pas eu lieu (et surtout si le film n’était pas aussi bon) il serait probablement revenu, mais il semble que Stewart ne veut pas casser sa promesse et surtout, il est satisfait de la fin de son personnage et ne veut pas y toucher.

Ce que la déclaration de Patrick Stewart révèle, c’est que Marvel Studios a considéré faire revenir les acteurs des films X-Men de la Fox plutôt que de les rebooter complètement.

Source : Digital Spy / Crédit ©Fox