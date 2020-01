Doctor Who saison 12 : L’humanité est menacée dans l’épisode 6 (promo)

Doctor Who tease une menace mondiale dans a promo du prochain épisode de la saison 12. Spoilers.

Après un épisode qui entre dans l’histoire de Doctor Who et qui redéfinie beaucoup de choses pour la série, les hostilités reprennent la semaine prochaine. L’épisode de cette semaine aura marqué les esprits avec le retour inattendu de Captain Jack Harkness et l’introduction d’un personnage nommé Ruth qui se trouve être bien plus qu’une citoyenne de Gloucester….on n’en dira pas plus, seulement que les Judoon étaient à sa recherche.

L’épisode 5 était plein de questions qui n’ont pas encore de réponses, on espère donc que Jack reviendra. Il a prévenu les amis du Docteur d’un danger imminent concernant le Lone Cyberman et il n’a pas encore rencontré la nouvelle Docteur, il est obligé de revenir. Quant à Ruth, on attend également de la revoir.

En attendant, la BBC donne un court aperçu de l’épisode de la semaine prochaine. Intitulé Praxeus, l’épisode 6 de la saison 12 verra la Docteur et ses amis voyager à travers le monde au Pérou, à Madagascar et à Hong Kong, alors qu’ils enquêtent sur un mystère qui menace toute l’humanité.

Comme toujours, les détails sur l’épisode sont gardés secrets, mais à la fin de la bande-annonce, nous semblons avoir un aperçu de Yaz avec une sorte d’infection extraterrestre sur son visage et ses yeux sont blancs. Que lui ait-il arrivé ? Réponse la semaine prochaine.

Doctor Who, c’est le dimanche sur la BBC.

Doctor Who saison 12 – Trailer Episode 6

Crédit ©BBC