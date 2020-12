Thor Love and Thunder : Une histoire d’amour tonitruante pour Valkyrie

Tessa Thompson tease une « histoire d’amour tonitruante » pour Valkyrie dans Thor Love and Thunder.

Depuis l’annonce du film Thor Love and Thunder, les fans savent que Valkyrie aura un rôle très important dans le film et qu’elle devrait avoir une histoire d’amour avec une femme. Il a été confirmé que Valkyrie, qui est désormais monarque de New Asgard, sera à la recherche d’une Reine.

Lorsqu’on lui a demandé récemment si elle trouverait l’amour ou le tonnerre, l’actrice a donné une réponse qui tease le statut amoureux de son personnage, disant que l’un l’exclue pas l‘autre : « Il y a les deux. Ils ne s’excluent pas mutuellement … Elle aime une sorte d’amour tonitruant. »

Pour le moment, on ne sait pas qui sera l’intérêt amoureux de Valkyrie. Certain pensent que ce sera Jane Foster (Natalie Potman) qui fera son retour, mais rien n’est garantie. Ce qu’on sait à son sujet, c’est qu’elle sera en possession de Mjolnir, elle sera Mighty Thor.

Il se murmure aussi que Lady Sif pourrait être le nouvel amour de Valkyrie, mais là aussi, ce ne sont que des spéculations. On sait que Jaimie Alexander reprendra son rôle mais, rien n’est dit sur sa relation avec Valkyrie.

Dans Thor Love and Thunder, plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie devraient faire leur apparition. On sait avec certitude que Chris Pratt reviendra en tant que Star-Lord et il est dit que Vin Diesel reviendra en Groot. Idris Elba reviendrait également en tant que Heimdall. Quant aux personnages féminins des Gardiens, on ne sait pas si elles seront présentes dans le film.

Pour finir, dans les nouveaux, on sait que Christian Bale jouera Gorr le Boucher, un personnage qui pourrait avoir des liens avec Venom.

Thor Love and Thunder est prévu pour une sortie en février 2022.

Source : MTV News / Crédit ©Marvel