Star Wars L’Ascension de Skywalker : J.J. Abrams définit la relation Rey et Kylo

J.J. Abrams définit étrangement la relation entre Rey et Kylo dans Star Wars L’Ascension de Skywalker. Spoilers.

Relation romantique ou relation de frère et soeur ? C’est la question des fans se posaient par rapport à Rey et Kylo dans la dernière trilogie Star Wars. L’Ascension de Skywalker a donné un baiser romantique aux fans de “Reylo” mais apparemment, ce n’est aussi simple qu’un amour romantique entre les personnages.

J.J. Abrams a refroidi certaines ardeurs en disant que leur relation était “autant un truc de frère et soeur avec Rey et Kylo Ren qu’un truc romantique. Ce n’est donc pas purement sexuel / romantique. C’est plus comme s’ils étaient simplement liés ensemble de cette manière folle et spirituelle. Encore une fois, c’était romantique pour moi.”

Abrams fait même une comparaison avec Luke et Leia dont la relation semblait romantique au départ avant que la vérité n’éclate : “C’est comme John Williams, si vous écoutez le… quand il a écrit le thème de Luke pour la première fois. C’était un thème romantique pour Luke et Leia. C’était un peu ce qu’il pensait parce qu’il ne savait pas où cela allait.”

Mais peu importe comment Abrams qualifie cette relation (et encore il n’est pas très clair), beaucoup continueront de voir ça comme romantique. D’autres se contenteront de les voir comme frère et soeur et rien de plus.

J.J. Abrams savait que son film diviserait le public, il n’existe pas un monde où il ferait l’unanimité. Peu importe ses choix, il y aura toujours des fans insatisfaits : “Peu importe ce que nous faisions, nous savions que cela diviserait ou créait une controverse,” dit-il

Il ajoute : “Je n’étais pas inquiet à ce sujet. Nous savions, au tout début – c’était avant même que nous ne commencions – que c’était un fait que peu importe le choix que nous ferions, cela [dérangerait certains fans et] il y aurait des factions.”

Star Wars L’Ascension de Skywalker est actuellement en salles.

Source : BBC Radio 5 et Movieweb / Crédit ©Lucasfilm