Les Gardiens de la Galaxie 3 : Pas de tournage avant au moins 2021

Le film Les Gardiens de la Galaxie 3 ne devrait pas entrer en production avant au moins 2021.

Fans des Gardiens de la Galaxie, il faudra être patient pour voir le Volume 3. En effet, il semble que le film ne se tournera pas avant au moins 2021. James Gunn, qui sera de retour à la réalisation de sa trilogie cosmique, travaille actuellement sur The Suicide Squad. Il est donc très occupé avec un gros film qui demande beaucoup d’attention.

Durant un Q&A avec les fans sur Instagram, Gunn a confirmé que le film n’entrera pas en production avant au moins un an puisque The Suicide Squad sortira en 2021. Il s’attellera ensuite à la pré-production des Gardiens de la Galaxie 3. Cela mènera le film a une sortie en fin 2022 voire début 2023.

Souvenez-vous, James Gunn a été renvoyé de Disney à l’été 2018 après que certains de ses anciens tweets soient revenus le hanter. À l’époque, des décors étaient déjà en construction pour Les Gardiens de la Galaxie 3 et la production devait commencer au début de cette année 2019.

Après le licenciement de Gunn, la production a cessé, puis le casting et l’équipe ont été informés que leurs services n’étaient plus nécessaires jusqu’à nouvel ordre. On pensait alors que Disney et Marvel cherchaient un nouveau réalisateur puis surprise, Gunn a été réengagé pour finir sa trilogie.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel