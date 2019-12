Doctor Who saison 12 : Retour à des épisodes purement historiques ?

Le showrunner de Doctor Who n’est pas contre des épisodes purement historiques sans éléments de science fiction.

Depuis près de 40 ans, la série Doctor Who n’a pas réalisé d’épisode sans élément de science-fiction dedans mais le showrunner Chris Chibnall n’est pas contre l’idée revenir à ce format purement historique.

Lorsque la série a été lancée à l’origine dans les années 1960, Doctor Who voltigeait entre des histoires de science-fiction – voyages dans l’espace, extraterrestres et autres – et des épisodes historiques se déroulant sur Terre dans le passé. Le seul élément fictif majeur était l’inclusion du Docteur et de ses compagnons..

Cependant, ces épisodes purement historiques, sans éléments SF, ont été supprimés de la série au milieu des années 1960 à part l’histoire de Peter Davison «Black Orchid», diffusée en 1982.

Évidemment, l’Histoire a toujours joué un rôle important dans la série et Chibnall rappelle que son épisode sur Rosa Parks est le plus proche d’un épisode purement historique. En dehors du personnage qui manipule le vortex, tout le reste est basé sur des faits historiques.

Dans une interview à Radio Times, Chibnall confie à propos de cet épisode : “J’étais intéressé de voir comment cela se passait, car cela semblait être probablement le plus pur historiquement – en termes de composante prioritaire historique – probablement depuis le retour de la série, je dirais.”

“Je serais ravi [de revister le format]. Je veux dire que nous ne l’avons pas encore fait. Mais il n’y a pas de règle contre cela.”

Chibnall a ajouté qu’en tant que fan de Doctor Who lui-même, il “aime vraiment les épisodes historiques”, suggérant qu’il y a une véritable résonance entre les événements du présent et ceux du passé.

Il confie : “Peut-être que c’est parce que nous vivons à une telle époque de flux que les fats historiques semblent avoir une résonance encore plus grande en ce moment, de manières différentes et très surprenantes que vous ne pouvez pas vraiment prédire.”

Doctor Who revient le 1er janvier sur la BBC et prochainement en France.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC