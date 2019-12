Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Les agents dans un autre temps (Image)

Découvrez un aperçu en image de la septième et dernière saison de Agents of S.H.I.E.L.D.

La saison 7 de Agents of S.H.I.E.L.D. verra le nouveau Coulson et la Team du S.H.I.E.L.D. voyager dans le temps. A la fin de la saison précédente, beaucoup de choses ont changé pour les agents qui se sont retrouvés dans le passé avec une nouvelle version de Coulson (Clark Gregg).

En effet, les fans de la série ont désormais affaire à une version de Coulson différente. Un mélange de LMD et de technologie Chronicom. Avec Daisy (Chloe Bennet), Mac (Henry Simmons) et Deke (Jeff Ward), on le retrouve en 1931 pour une nouvelle mission.

Sur l’image, on peut voir l’équipe se fondre dans la masse avec des looks très années 30.

A la fin de la saison 6, quand Izel a été vaincue, une Jemma du futur est venu chercher Daisy et les autres avec le Zephyr qui est désormais une machine à voyager dans le temps. Ils se sont retrouvés à New York en 1931 parce qu’ils vont tenter de stopper les chasseurs Chronicoms qui possède la boite noir de Nick Fury. C’est pour cela qu’ils ont créé ce Coulson qui est l’ultime LMD.

Dans la dernière saison de Agents of S.H.I.E.L.D., la Team tentera de préserver l’histoire du S.H.I.E.L.D. et son héritage.

Agents of S.H.I.E.L.D. revient en 2020 sur ABC pour son ultime saison.

Source : TVLine / Crédit ©ABC/Mitch Haaseth