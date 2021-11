Spider-Man No Way Home : Nouvelles affiches avec Doctor Strange

Découvrez de nouvelles affiches pour Spider-Man No Way Home avec Doctor Strange.

La promo de Spider-Man No Way Home continue de plus belle avec deux nouvelles affiches contenant Doctor Strange. Le Sorcier Suprême aura clairement un rôle très important dans le film puisque c’est son sort qui va ouvrir le multivers et faire venir les autres méchants des franchises précédentes.

Tom Holland est de retour dans Spider-Man No Way Home en tant que Spider-Man, cependant le pauvre Peter fait face aux retombées de Spider-Man: Far From Home, dans lequel Mysterio (Jake Gyllenhaal) a exposé son identité secrète au monde.

Il se tourne donc vers son allié des Avengers, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pour une assistance magique, faisant en sorte que l’identité de Peter ne soit jamais révélée du tout. Mais comme Peter va vite le réaliser, jouer avec la magie peut avoir des conséquences désastreuses. Le sort de Strange a ouvert une brèche et les anciens ennemis des autres Spider-Men sont après lui.

Aux côtés de Tom Holland, on trouve également les retours de Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned et Marisa Tomei en tant que tante May.

Spider Man 3 No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre 2021.

Crédit ©Sony/Marvel Studios