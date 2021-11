Matrix Ressurections : Nouveau teaser avec des images inédites

Un nouveau teaser international dévoile des mages inédites pour le film Matrix Ressurections.

Un nouveau teaser pour The Matrix Resurrections, destiné au marché japonais, a fait surface en ligne et offre une multitude de nouvelles séquences, y compris d’autres aperçus des différentes séquences d’action. L’élément le plus intrigant de la séquence est cependant la quantité d’images surréalistes qui jonchent le film alors que le personnage de Keanu Reeves tente de découvrir la vérité. Les effets spéciaux ont l’air excellents.

A new #TheMatrixResurrections teaser has surfaced and features some new footage. pic.twitter.com/YMmMDzjbWS — One Take News (@OneTakeNews) November 24, 2021

Avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les rôles de Neo et Trinity, le casting comprend aussi Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt, qui reprennent tous des rôles de la trilogie originale, ainsi que les nouveaux venus Jessica Henwick (Game of Thrones), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christina Ricci (The Lizzie Borden Chronicles), Jonathan Groff (Mindhunter, Looking), Telma Hopkins (Dead to Me), Eréndira Ibarra (Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (Sense8, Empire), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (Sense8, Treadstone).

Lana Wachowski a réalisé le film sur un scénario qu’elle a coécrit avec David Mitchell & Aleksander Hemon, d’après les personnages imaginés par les sœurs Wachowski.

Matrix Resurrections sortira en salles à partir du 15 décembre 2021

Crédit ©Warner Bros